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Источники в западных разведках рассказали, что Иран получит от России в обмен на дроны

25 декабря, 2022 воскресенье
14:45
Мир

Россия предоставит Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на беспилотники, которые она использует в войне против Украины

Об этом сообщает IsraelInfo .

Такую информацию обнародовал 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на западные разведки, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана.

По данным источников, Россия в скором времени передаст Ирану многоцелевые истребители Су-35. Речь идет о 24 истребителях, которые первоначально были предназначены для Египта. США убедили Каир отказаться от сделки, после чего россияне начали искать покупателей для самолетов.

После того, как Иран стал поставлять дроны для российской армии, вопрос был решен. Утверждается, что россияне уже учат иранских пилотов управлять новыми самолетами.

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Россия
Иран
война с Россией
Военные новости
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