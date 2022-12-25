Об этом сообщает IsraelInfo .

Такую информацию обнародовал 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на западные разведки, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана.

По данным источников, Россия в скором времени передаст Ирану многоцелевые истребители Су-35. Речь идет о 24 истребителях, которые первоначально были предназначены для Египта. США убедили Каир отказаться от сделки, после чего россияне начали искать покупателей для самолетов.

После того, как Иран стал поставлять дроны для российской армии, вопрос был решен. Утверждается, что россияне уже учат иранских пилотов управлять новыми самолетами.

23 декабря израильская разведка Моссад предупредила, что Иран увеличит поставки оружия в РФ.

24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников и использовала для атак по Украине 540 из полученных дронов.

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