Об этом пишет японское агентство новостей Kyodo News .

Вашингтон всегда готов принять меры, если будет подтверждение, что поставки осуществлял именно Пекин.

Также добавляется, что накануне официальные лица США заявили о том, что у Вашингтона есть разведывательные данные, указывающие на то, что Пекин рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию.

"Это то, за чем мы внимательно следим и продолжаем внимательно следить", – сказал представитель Госдепартамента США.

О том, что боеприпасы были произведены в Китае, свидетельствует, в частности, анализ их состава. Однако источники не раскрывают, какие боеприпасы были найдены. Кроме того, также отмечается, что США уже предупредили об этом своих партнеров.