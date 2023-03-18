Источники из США подтвердили использование против Украины китайских боеприпасов, - Kyodo News
Соединенные Штаты Америки подтвердили использование китайских боеприпасов в Украине. Впрочем, в Штатах до сих пор не знают, были ли они доставлены непосредственно Пекином
Об этом пишет японское агентство новостей Kyodo News .
Вашингтон всегда готов принять меры, если будет подтверждение, что поставки осуществлял именно Пекин.
Также добавляется, что накануне официальные лица США заявили о том, что у Вашингтона есть разведывательные данные, указывающие на то, что Пекин рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию.
"Это то, за чем мы внимательно следим и продолжаем внимательно следить", – сказал представитель Госдепартамента США.
О том, что боеприпасы были произведены в Китае, свидетельствует, в частности, анализ их состава. Однако источники не раскрывают, какие боеприпасы были найдены. Кроме того, также отмечается, что США уже предупредили об этом своих партнеров.
- 18 марта стало известно, что Институт изучения войны предполагает , что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине и пути обхода санкций.
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