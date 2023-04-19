Об этом пишет Financial Times .

По данным источников, главной темой встречи союзников Украины, которая состоится на военной базе "Рамштайн" в Германии 21 апреля, станет пополнение запасов боеприпасов для украинской противовоздушной обороны. Это важно не только для защиты от российских атак в тылу, но и для успеха ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Об исчерпании запасов боеприпасов для средств ПВО, особенно советского производства, говорилось и в слитых в соцсети документах Пентагона в начале апреля. FT утверждает, что в Киеве неофициально признавали, что проблема существует. Сейчас признают и европейские источники издания.

"Если российские бомбардировщики с неуправляемыми бомбами смогут подлететь, то все выглядит мрачно", - сказал один из анонимных собеседников.

По словам другого источника, недавняя передача истребителей МиГ-29 восточноевропейскими странами также была продиктована стремлением усилить украинскую ПВО.

Военные эксперты отмечают, что господство в воздухе является одним из главных факторов успеха при прорыве эшелонированной обороны, поэтому если Украина не обеспечит такое условие, то под угрозу попадет успех контрнаступления.

FT напоминает, что в последние годы Россия широко применяла авиацию в Сирии, где у повстанцев не было ПВО. В частности, это привело к масштабным разрушениям в Алеппо. В Украине российские боевые самолеты после первых нескольких дней полномасштабной войны начали избегать украинского воздушного пространства и действуют вблизи линии фронта или, как стратегические бомбардировщики, на расстоянии тысячи километров.