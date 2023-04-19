Источники FT назвали главную тему следующего "Рамштайна"
Главной темой 11-го заседания в формате "Рамштайн" станет передача Украине зенитных ракет к системам ПВО
Об этом пишет Financial Times .
По данным источников, главной темой встречи союзников Украины, которая состоится на военной базе "Рамштайн" в Германии 21 апреля, станет пополнение запасов боеприпасов для украинской противовоздушной обороны. Это важно не только для защиты от российских атак в тылу, но и для успеха ожидаемого контрнаступления ВСУ.
Об исчерпании запасов боеприпасов для средств ПВО, особенно советского производства, говорилось и в слитых в соцсети документах Пентагона в начале апреля. FT утверждает, что в Киеве неофициально признавали, что проблема существует. Сейчас признают и европейские источники издания.
"Если российские бомбардировщики с неуправляемыми бомбами смогут подлететь, то все выглядит мрачно", - сказал один из анонимных собеседников.
По словам другого источника, недавняя передача истребителей МиГ-29 восточноевропейскими странами также была продиктована стремлением усилить украинскую ПВО.
Военные эксперты отмечают, что господство в воздухе является одним из главных факторов успеха при прорыве эшелонированной обороны, поэтому если Украина не обеспечит такое условие, то под угрозу попадет успех контрнаступления.
FT напоминает, что в последние годы Россия широко применяла авиацию в Сирии, где у повстанцев не было ПВО. В частности, это привело к масштабным разрушениям в Алеппо. В Украине российские боевые самолеты после первых нескольких дней полномасштабной войны начали избегать украинского воздушного пространства и действуют вблизи линии фронта или, как стратегические бомбардировщики, на расстоянии тысячи километров.
- Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины должно состояться 21 апреля.
- 18 апреля глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили приоритеты накануне заседания "Рамштайн".
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