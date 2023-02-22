Источники Evening Standard назвали главную проблему в переговорах Усика и Фьюри
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри до сих пор не заключили контракт на бой из-за разногласий по распределению гонораров
Об этом сообщает Evening Standard .
По информации источников, знакомых с ходом переговоров, оба боксера очень хотят, чтобы бой за звание абсолютного чемпиона мира в супер тяжелом весе состоялся, однако не могут согласовать условия контракта.
Крупнейшим камнем преткновения является распределение призового фонда. Усик требует, чтобы его разделили поровну, Фьюри считает, что заслуживает львиной доли гонорара, поскольку считает себя более кассовым боксером.
Из-за этого остается опасность, что бой будет отложен или вообще сорван. Несмотря на это, оба лагеря надеются, что соглашение может быть заключено на следующей неделе. Ожидается, что Усик и Фьюри встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 16 февраля Тайсон Фьюри заявил, что встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, если с ним не согласится сразиться Александр Усик.
- 18 февраля стало известно, что Александр Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа , если не удастся договориться с Тайсоном Фьюри.
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