Источник проблем со снабжением электроэнергией - популистическая тарифная политика, - эксперт Павлюк

Такую позицию озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Основная проблема - поставка не тепла, а электроэнергии. Речь идет о возможном коллапсе производства электроэнергии тепловыми станциями. Эта электроэнергия в значительной степени используется для покрытия пиков потребления населения утром и вечером", - сказал Павлюк.

Он выразил удивление, что этим вопросом занимается СБУ, а не Минэнерго и Кабмин в целом.

"То есть здесь надо навести порядок. Но значительной причиной этих проблем, по-моему, является абсолютно популистическая тарифная политика. Когда у нас уголь в четыре раза вырос в стоимости, когда газ подорожал в десять раз - мы единственная страна, которая снизила тарифы на тепло и электроэнергию. Так не бывает. Соответственно, у нас есть колоссальные дефициты", - подчеркнул эксперт.

Павлюк утверждает, что пройти следующий отопительный сезон будет еще сложнее текущего, ведь сейчас Украина по крайней мере может сжигать на ТЭС газ вместо угля.

Напомним, СБУ предупредила об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в течение отопительного сезона не будут меняться цены на тепло.

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