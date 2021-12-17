Источник проблем со снабжением электроэнергией - популистическая тарифная политика, - эксперт Павлюк
В Украине возможны существенные проблемы со снабжением электроэнергией из-за популистической тарифной политики властей
Такую позицию озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Основная проблема - поставка не тепла, а электроэнергии. Речь идет о возможном коллапсе производства электроэнергии тепловыми станциями. Эта электроэнергия в значительной степени используется для покрытия пиков потребления населения утром и вечером", - сказал Павлюк.
Он выразил удивление, что этим вопросом занимается СБУ, а не Минэнерго и Кабмин в целом.
"То есть здесь надо навести порядок. Но значительной причиной этих проблем, по-моему, является абсолютно популистическая тарифная политика. Когда у нас уголь в четыре раза вырос в стоимости, когда газ подорожал в десять раз - мы единственная страна, которая снизила тарифы на тепло и электроэнергию. Так не бывает. Соответственно, у нас есть колоссальные дефициты", - подчеркнул эксперт.
Павлюк утверждает, что пройти следующий отопительный сезон будет еще сложнее текущего, ведь сейчас Украина по крайней мере может сжигать на ТЭС газ вместо угля.
- Напомним, СБУ предупредила об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в течение отопительного сезона не будут меняться цены на тепло.
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