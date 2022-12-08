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Война с Россией: хроника
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OPINION

Истерическая война

Игорь Гулик
8 декабря, 2022 четверг
20:04
Мнение

Рефрен, звучащий постоянно, — униженность, "оскорбленность" России, некая "достоевщина", не адекватная ни времени, ни воображаемому "величию" империи

Я долго искал самого точного определения, которое комплексно характеризовало агрессию России против Украины, начиная с первой инаугурации Путина как президента "федерации". Ибо то, что это захватническая кампания – понятно. Гибридность этой войны также не эксклюзивна, — все милитарные конфликты так или иначе были комбинированными, наряду с военной составляющей, работали и разрушительные экономические действия против врагов, и усиленное психологическое влияние на противника и его населения (конечно, согласно возможностям и ресурсам той или иной эпохи). Мировоззренческая компонента – также мультиплицируется в разных войнах по-разному, были и религиозные конфликты, и столкновение на оси "демократия – тоталитаризм".

Но противостояние России и Украины имеет свою исключительную черту. И, как ни странно, удачное определение подбросил мне не кто иной, как Александр Дугин, — идеолог "русского мира", один из движителей "горячей фазы" войны, промоутер "евразийности" России и ее мессианской роли.

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Я внимательно слежу за генезисом этого, с позволения сказать, "философа", особенно сейчас, когда "специальная военная операция" Путина стала фактически воплощением кардинально других задач, нежели провозглашенным кремлем в ее начале. Так вот, Дугин в последних заметках в Телеграм очерчивает эту войну как "войну истерических личностей", что, подчеркиваю, — "только подчеркивает ее демократический (!) характер".

А теперь взглянем на последнее двадцатилетие российской внешней политики. Сначала – истерики по поводу судьбы "русскоязычных" по периметрам бывшего СССР. Причем истерики не рядовых обывателей, а политический курс от официальных лиц. Следовательно – неадекватная риторика о "величайшей геополитической катастрофе XX века", Мюнхенская речь Путина, начало движения к ревизии Хельсинкских соглашений. Затем историка о защите "соотечественников" повсюду, где бы они ни были. Грузинская авантюра со всеми ее геополитическими последствиями.

Сначала – истерики по поводу судьбы "русскоязычных" по периметрам бывшего СССР. Причем истерики не рядовых обывателей, а политический курс от официальных лиц. Следовательно – неадекватная риторика о "величайшей геополитической катастрофе XX века", Мюнхенская речь Путина, начало движения к ревизии Хельсинкских соглашений

И звучавший по-разному лейтмотив варьировался в динамике, риторике и децибелах – угроза НАТО России, "агрессивность" Запада относительно "российского голубя мира", оснащенного до зубов ядерным оружием и другим смертоносным железом. "Неонацистская Европа", затем "нацистская, бандеровская" Украина.

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Рефрен, звучащий постоянно, — униженность, "оскорбленность" России, некая "достоевщина", не адекватная ни времени, ни воображаемому "величию" империи.

Лишь последний жемчуг от Дмитрия Медведева: "Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна, богатая, и все смотрят и думают, как бы чего-нибудь отнять или поделить на части, а потом потихоньку все это присвоить".

А вот буквально вчерашние филиппики Путина: "Наша стратегия — защита. Мы рассматриваем ядерное оружие как защиту. Наша стратегия построена вокруг так называемого "ответно-встречного удара". То есть, если по нам нанесут удар, мы нанесем в ответ".

И далее: "Конечно, это ("спецоперация в Украине".Авт. ) длительный процесс, возможно, но появление новых территорий – значительный результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное – люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат. Какая-то истерическая шизофрения в сочетании с амнезией: в феврале кремлевский "стратег" заявлял о совершенно других целях СВО. И снова видим призвание на Петра I, попытку подвести под собственную "военную доктрину" сомнительные исторические аллюзии.

Организатор геноцида, главный военный преступник истерит о выборе соседнего народа так, словно речь идет о какой-то "мухосранской" закоулке его феода. Вплетает сюда и нотку о "захватническом Западе", в частности Польшу, которая спит и видит, как бы "анексировать" Западную Украину.

"Война-то была начата не нами (россиянами.Авт.), а в 2014 после государственного переворота в Украине она была начата украинскими тогда властью, которая пришла в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе", — говорит дальше Путин, лидер страны, которую изгнали из Совета по правам человека ООН, на заседании российского совета… по правам человека. Организатор геноцида, главный военный преступник истерит о выборе соседнего народа так, словно речь идет о какой-то "мухосранской" закоулке его феода. Вплетает сюда и нотку о "захватническом Западе", в частности Польшу, которая спит и видит, как бы "анексировать" Западную Украину.

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Некоторые говорят, что, возможно, эти истерики — что Дугина, что Путина, что Медведева — не стоит учитывать. Говорят, что "истерики действенны только тогда, когда кто-то за ними следит". Но, по моему мнению, сказанное московскими стратегами, важно во многих смыслах. Они, во-первых, дают нам понять, с кем имеем дело. Во-вторых, каждое их выражение – это листок в многотомное дело военных преступников, которое когда-нибудь будет рассматривать Международный уголовный суд в Гааге (или где там определит антипутинская коалиция"). А, в-третьих, — и это, пожалуй, самое главное: когда Россию, как когда-то постнацистскую Германию, возьмутся "перевоспитывать" и пацифицировать, то специалисты (среди них и по психиатрии) должны знать все течение "болезни", чтобы точно указать диагноз и эффективное лечение.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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