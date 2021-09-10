Истек срок годности: в Великобритании выбросят 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca
В Великобритании выбросят 800 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что срок действия препарата закончился в августе
Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечено, что данная партия была предназначена для вакцинации молодого населения страны.
Однако случаи образования тромбов после прививки AstraZeneca среди молодежи вызвало беспокойство у правительства, которое рекомендовало данной группе населения воздержаться от вакцинации этим препаратом.
"Мы расстроены, потому что знаем, что они нужны странам третьего мира, а мы выбрасываем их в ведро для мусора", - говорится в сообщении.
Известно, что медики неоднократно обращались к властям с просьбой перенаправить вакцины в другие страны, которым критически необходимые препараты от коронавируса.
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