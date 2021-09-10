Истек срок годности: в Великобритании выбросят 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечено, что данная партия была предназначена для вакцинации молодого населения страны.

Однако случаи образования тромбов после прививки AstraZeneca среди молодежи вызвало беспокойство у правительства, которое рекомендовало данной группе населения воздержаться от вакцинации этим препаратом.



"Мы расстроены, потому что знаем, что они нужны странам третьего мира, а мы выбрасываем их в ведро для мусора", - говорится в сообщении.

Известно, что медики неоднократно обращались к властям с просьбой перенаправить вакцины в другие страны, которым критически необходимые препараты от коронавируса.