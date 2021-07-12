Исследователи в Китае разработали пластмассу, которая за неделю разлагается на солнце
В Китае исследователи разработали новый вид пластмассы, который разрушается всего за неделю под влиянием солнечного света
Об этом сообщает New Atlas, передает Укринформ.
Новый материал появился, когда автор исследования Лян Ло из китайского Университета науки и техники Хуачжун работал над усовершенствованным типом химических датчиков.
Во время экспериментов команды Лян обнаружил, что насыщенный красный цвет пленки быстро исчезает, и материал распадается через несколько дней на солнечном свете. Разрыв этих связей является общей целью исследовательских усилий для лучшей переработки пластмасс, и во время экспериментов ученый, возможно, случайно создал перспективную, экологически чистую версию материала.
Молекулярный состав пластика такой, что этот вид материала непригоден для использования в бутылках с газированной водой или сумках для покупок, поскольку он стабилен только как функциональный материал в темноте и без кислорода. Но под воздействием солнечного света и воздуха он быстро распадается и полностью разлагается в течение недели, не оставляя вне себя экологически вредных фрагментов микропластика. Однако побочным продуктом процесса является янтарная кислота, которая встречается в природе, что потенциально может быть переработана для коммерческого использования в фармацевтических и пищевых продуктах.
Такой пластик может применяться в гибкой электронике или смартфонах, где он был бы изолирован от воздуха и света в течение своего срока службы. Лян заявляет, что при таком использовании материал может прослужить годами, а потом облегчит утилизацию этих типов устройств после использования. Ученый планирует продолжать изучать возможности этих видов разлагающихся пластических материалов, но отмечает, что до коммерциализации еще много лет.
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