Исследователи в Китае разработали пластмассу, которая за неделю разлагается на солнце

Об этом сообщает New Atlas, передает Укринформ.



Новый материал появился, когда автор исследования Лян Ло из китайского Университета науки и техники Хуачжун работал над усовершенствованным типом химических датчиков.

Во время экспериментов команды Лян обнаружил, что насыщенный красный цвет пленки быстро исчезает, и материал распадается через несколько дней на солнечном свете. Разрыв этих связей является общей целью исследовательских усилий для лучшей переработки пластмасс, и во время экспериментов ученый, возможно, случайно создал перспективную, экологически чистую версию материала.

Молекулярный состав пластика такой, что этот вид материала непригоден для использования в бутылках с газированной водой или сумках для покупок, поскольку он стабилен только как функциональный материал в темноте и без кислорода. Но под воздействием солнечного света и воздуха он быстро распадается и полностью разлагается в течение недели, не оставляя вне себя экологически вредных фрагментов микропластика. Однако побочным продуктом процесса является янтарная кислота, которая встречается в природе, что потенциально может быть переработана для коммерческого использования в фармацевтических и пищевых продуктах.

Такой пластик может применяться в гибкой электронике или смартфонах, где он был бы изолирован от воздуха и света в течение своего срока службы. Лян заявляет, что при таком использовании материал может прослужить годами, а потом облегчит утилизацию этих типов устройств после использования. Ученый планирует продолжать изучать возможности этих видов разлагающихся пластических материалов, но отмечает, что до коммерциализации еще много лет.