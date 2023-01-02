Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Исследователи Школы медицины UM обнаружили связь группы крови с риском инсульта

Исследователи Школы медицины UM обнаружили связь группы крови с риском инсульта

2 января, 2023 понедельник
12:49
Наука

Согласно исследованию UMSOM, люди с одной из групп крови группы А, в том числе вторая и четвертая, чаще страдают от инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование Школы медицины Мэрилендского университета (UMSOM).

"Группы крови описывают богатое разнообразие химических веществ, которые отражаются на поверхности наших эритроцитов. Среди наиболее известных есть те, которые называются A и B, которые могут присутствовать вместе как AB, отдельно как A или B или вообще отсутствуют как 0", - пишет ведомство.

Исследование выявило четкую связь между геном подгруппы А1 и ранним началом инсульта.

Исследователи собрали данные из 48 генетических исследований, включавших около 17 тыс. человек с инсультом и почти 600 тыс. человек без инсульта. Всем участникам было от 18 до 59 лет.

Поиск по всему геному обнаружил два места, тесно связанные с ранним риском инсульта. Один совпал с местом, где находятся гены группы крови.

Второй анализ конкретных типов генов группы крови показал, что люди, чей геном кодирует вариацию группы А, имели на 16 процентов больший шанс получить инсульт до 60 лет по сравнению с популяцией других групп крови.

Для тех, кто имеет ген группы 01, риск был ниже на 12 процентов.

Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А создает более высокий риск. тромбов", - сказал старший автор и сосудистый невролог Стивен Китнер из Университета Мэриленда.

Генетическая последовательность групп крови А и В также связана с несколько более высоким риском образования тромбов в венах, называемых венозным тромбозом.

Сообщается, что дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому в этой группе нет необходимости в повышенной бдительности или скрининге.

Справочно. В совместной работе с Янским по наличию или отсутствию агглютинации Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0. Два года спустя ученики Ландштейнера, Штурли и Декастелло, открыли четвертую группу крови – АВ. Общепринятым является буквенно-цифровое обозначение ГК: первая группа – 0 (I), вторая – А (II), третья – В (III), четвертая – АВ (IV).

  • В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют , что категория людей, у которых встречаются болезни сердечно-сосудистой системы, будет моложе лет на 10-15.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Здоровье
Медицина
Читайте также:
1 января, 2023 воскресенье
Чем быстрее и сильнее ВСУ ударят к югу от Запорожья, тем отчаяннее будут убегать россияне, - полковник Грант
снігопад
1 января, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
1 января, 2023 воскресенье
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 41.65
    Продажа 42.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 января
13:03
В Украине идет теплая погода, небольшие дожди только на Закарпатье и в Карпатах: прогноз погоды 3 января от Наталки Диденко
12:41
Эксклюзив
Несколько сотен военных медиков находятся в плену, - координатор части семей пленных военных медиков Кривцов
12:22
Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения, - Гаюн
12:10
Эксклюзив
РФ стала на путь снарядного голода, пока он не является критическим, - военный эксперт Черник
12:09
Победа России означала бы уничтожение основы мирового строя, ЕС этого не допустит, – Маасикас
12:02
OPINION
Обыденность геноцида. Каким запомнился 2022-й
11:58
Европа на 90% сократила импорт российской нефти, чем лишила РФ сверхдоходов, – Маасикас
11:39
В Киевской области может быть громко в понедельник: ГСЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
11:32
Ситуация в энергосистеме контролируемая, но возможны аварийные отключения в Киеве, – Укрэнерго
11:20
Украинская разведка постоянно следит за перемещением и подготовкой ядерного оружия в России
11:17
Оккупанты более сотни раз ударили по приграничной области Сумской и Черниговской областей
11:03
Эксклюзив
За новогоднюю ночь в результате пожаров погибли 4 человека, также есть новые случаи отравления угарным газом, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий
10:59
Утром армия РФ обстреляла городской рынок в центре Берислава в Херсонской области: по меньшей мере пять человек ранены
10:58
Эксклюзив
Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, - Игнат
10:47
Взрыв вблизи аэродрома в Воронеже: власти заявили о сбитии "украинского разведывательного беспилотника"
10:28
Инфографика
Курс валют на 2 января: сколько стоят доллар и евро
10:19
В ряде станций киевского метро из-за перепадов напряжения работают не все турникеты
10:12
В больнице скончался еще один пострадавший от ракетной атаки на Киев 31 декабря
10:08
В новогодние праздники в Мелитополе перестало показывать пропагандистское телевидение
10:06
OPINION
"Привлекательный" имперский образ разбился на скалах реальности
09:57
В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
09:51
Вечером 1 января захватчики из артиллерии дважды били по Сумщине
09:50
В последние дни неподалеку от Кременной шли бои за ключевую трассу на Луганщине, - британская разведка
09:38
Враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра, - Гуменюк
09:33
Свет
Киев возвращается к отключениям электроэнергии после последних атак россиян, - КМВА
09:19
В Купянске в результате обстрелов российских войск повреждены инфраструктура и дома: местная жительница получила ранения
09:12
OPINION
Путинская Россия — центр мирового безразличия
08:59
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 720 оккупантов, 44 дрона, 9 бронемашин и 5 артсистем
08:48
Обновлено
Россия атаковала столицу и шесть областей Украины: работала ПВО, есть повреждения энергообъектов
08:46
В первый день года захватчики ранили одного мирного жителя Донбасса
08:40
Украинские защитники ночью сбили 39 "шахедов", два "орлана" и ракету Х-59
08:36
Под утро рашистам было не до сна, - мэр Мелитополя о взрывах в городе
08:32
Российские оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине, зафиксировано более 20 снарядов
08:09
В Черном море из-за шторма оккупанты завели ракетоносители в пункты базирования
08:02
OPINION
Два пути для россиян: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем
08:00
Блинкен поздравил нового главу МИД Китая, обсудили отношения между странами
07:28
Россияне пытаются наступать по Бахмутскому направлению, на Херсонском – перегруппировываются – возведение Генштаба
06:42
РФ из-за нехватки высокоточных ракет изменяет тактику атак по Украине, - разведка
06:20
Премьер Японии намерен пригласить Зеленского на саммит G7, - Nikkei
06:00
В России заявили, что "украинский беспилотник атаковал" объект энергоснабжения в Брянской области
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV