Исследователи Школы медицины UM обнаружили связь группы крови с риском инсульта

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование Школы медицины Мэрилендского университета (UMSOM).

"Группы крови описывают богатое разнообразие химических веществ, которые отражаются на поверхности наших эритроцитов. Среди наиболее известных есть те, которые называются A и B, которые могут присутствовать вместе как AB, отдельно как A или B или вообще отсутствуют как 0", - пишет ведомство.

Исследование выявило четкую связь между геном подгруппы А1 и ранним началом инсульта.

Исследователи собрали данные из 48 генетических исследований, включавших около 17 тыс. человек с инсультом и почти 600 тыс. человек без инсульта. Всем участникам было от 18 до 59 лет.

Поиск по всему геному обнаружил два места, тесно связанные с ранним риском инсульта. Один совпал с местом, где находятся гены группы крови.

Второй анализ конкретных типов генов группы крови показал, что люди, чей геном кодирует вариацию группы А, имели на 16 процентов больший шанс получить инсульт до 60 лет по сравнению с популяцией других групп крови.

Для тех, кто имеет ген группы 01, риск был ниже на 12 процентов.

Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А создает более высокий риск. тромбов", - сказал старший автор и сосудистый невролог Стивен Китнер из Университета Мэриленда.

Генетическая последовательность групп крови А и В также связана с несколько более высоким риском образования тромбов в венах, называемых венозным тромбозом.

Сообщается, что дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому в этой группе нет необходимости в повышенной бдительности или скрининге.

Справочно. В совместной работе с Янским по наличию или отсутствию агглютинации Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0. Два года спустя ученики Ландштейнера, Штурли и Декастелло, открыли четвертую группу крови – АВ. Общепринятым является буквенно-цифровое обозначение ГК: первая группа – 0 (I), вторая – А (II), третья – В (III), четвертая – АВ (IV).

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