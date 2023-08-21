Исследователи представили первого в мире гуманоидного робота, который может управлять самолетом

Об этом сообщает Newatlas.

Рост работы немного превышает полтора метра. Он может держать элементы управления и поддерживать высоту. Внешние камеры гарантируют, что робот может отслеживать целый ряд жизненно важных статистических данных в самолете.

По словам производителей, он даже может реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее человека-пилота.

"Люди могут управлять многими самолетами, но у них есть эти привычки, заложенные в них. Итак, когда они пытаются пересесть на другие самолеты, они должны получить другую квалификацию. Человекоподобные работы не требуют модификации нынешних самолетов. Поэтому они очень практичны", – сказал доцент кафедрой электротехники KAIST Дэвид Шим, возглавляющий проект PIBOT.

Pibot может запомнить документацию с помощью искусственного интеллекта.

Робот буду работать в условиях, опасных для людей. Pibot может научиться управлять разными самолетами, понимая их пульты и нажимая кнопки по голосовым командам.

Планируется, что Pibot будет использован в военной сфере не ранее 2026 года.

Пока команда только моделирует работа, но надеется на сотрудничество с Airbus для тестирования Pibot на новом электрическом самолете.