Исследователи представили первого в мире гуманоидного робота, который может управлять самолетом
В Корейском институте науки и технологий (KAIST) создали гуманоидный робот Pibot, который может управлять реактивным самолетом. Благодаря этому нет необходимости вносить какие-либо серьезные изменения в кабину, что позволяет сэкономить деньги. Робот также легко осваивает управление
Об этом сообщает Newatlas.
Рост работы немного превышает полтора метра. Он может держать элементы управления и поддерживать высоту. Внешние камеры гарантируют, что робот может отслеживать целый ряд жизненно важных статистических данных в самолете.
По словам производителей, он даже может реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее человека-пилота.
"Люди могут управлять многими самолетами, но у них есть эти привычки, заложенные в них. Итак, когда они пытаются пересесть на другие самолеты, они должны получить другую квалификацию. Человекоподобные работы не требуют модификации нынешних самолетов. Поэтому они очень практичны", – сказал доцент кафедрой электротехники KAIST Дэвид Шим, возглавляющий проект PIBOT.
Pibot может запомнить документацию с помощью искусственного интеллекта.
Робот буду работать в условиях, опасных для людей. Pibot может научиться управлять разными самолетами, понимая их пульты и нажимая кнопки по голосовым командам.
Планируется, что Pibot будет использован в военной сфере не ранее 2026 года.
Пока команда только моделирует работа, но надеется на сотрудничество с Airbus для тестирования Pibot на новом электрическом самолете.
- Также ученые разработали программу искусственного интеллекта, которая может предупреждать человечество об опасных вариантах будущих пандемий.
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