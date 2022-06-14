Исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме
Встал вопрос о риске передачи заболевания половым путем, ведь фрагменты вируса обезьяньей оспы недавно обнаружили в сперме нескольких пациентов из Италии
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что фрагменты вируса обезьяньей оспы недавно были обнаружены в сперме нескольких пациентов в Италии. Среди ученых это подняло вопрос о возможной передаче заболевания половым путем.
Считается, что вирус распространяется из-за тесного контакта с инфицированным человеком, который может передать вирус через характерные для оспы поражения участки кожи или воздушно-капельно.
В настоящее время сообщается, что во время вспышки зафиксированы случаи передачи заболевания половым путем от одного партнера другому.
- По данным ВОЗ, на 9 июня в 29 странах мира было подтверждено более тысячи случаев оспы обезьян.
- 10 июня в Польше официально подтвержден первый случай обезьяньей оспы. Из соседних с Украиной государств заболевание выявлено, кроме Польши, в Венгрии.
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