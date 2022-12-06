Исследователи насчитали в Папуа - Новой Гвинее 17 млн населения – вдвое больше, чем по официальным данным
Оказалось, что в стране проживает 17 млн жителей, в то время как по официальным данным – всего 9,4 млн. Согласно с новыми данными Папуа - Новая Гвинея стала одной из беднейших стран мира
Об этом сообщает Daily Mail .
Исследование провел Фонд народонаселения ООН, и оказалось, что население небольшой страны вдвое больше, чем сообщало правительство.
Отмечается, что такое население может привести страну к катастрофическим экономическим последствиям. В настоящее время средний доход на душу населения в стране составляет 930 фунтов стерлингов. Также, по новым данным, получается, что на 10 тысяч населения приходится один врач.
В сообщении говорится, что это делает Папуа - Новую Гвинею одной из беднейших стран мира - на уровне с Сенегалом и Суданом.
Daily Mail отмечает, что правительство обеспокоено новыми данными настолько, что отказало в публикации исследования в самой стране.
"Пусть это будет 17 млн, или 13 млн, или 10, факт является фактом: экономика моей страны настолько плоха, а доступность работы настолько низкая, что я не могу обеспечить адекватное образование, медицину, построить инфраструктуру и правопорядок", - прокомментировал ситуацию премьер-министр страны Джеймс Марапе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.87
- Актуальное
- Важное