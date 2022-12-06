Об этом сообщает Daily Mail .

Исследование провел Фонд народонаселения ООН, и оказалось, что население небольшой страны вдвое больше, чем сообщало правительство.

Отмечается, что такое население может привести страну к катастрофическим экономическим последствиям. В настоящее время средний доход на душу населения в стране составляет 930 фунтов стерлингов. Также, по новым данным, получается, что на 10 тысяч населения приходится один врач.

В сообщении говорится, что это делает Папуа - Новую Гвинею одной из беднейших стран мира - на уровне с Сенегалом и Суданом.

Daily Mail отмечает, что правительство обеспокоено новыми данными настолько, что отказало в публикации исследования в самой стране.

"Пусть это будет 17 млн, или 13 млн, или 10, факт является фактом: экономика моей страны настолько плоха, а доступность работы настолько низкая, что я не могу обеспечить адекватное образование, медицину, построить инфраструктуру и правопорядок", - прокомментировал ситуацию премьер-министр страны Джеймс Марапе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb