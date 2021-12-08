Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон"
Ученые Университета Гонконга опубликовали первое изображение штамма коронавируса "Омикрон"
Снимок был обнародован на сайте университета 8 декабря.
Такое изображение исследователи сделали с помощью электронного микроскопа.
Отмечается, что на левой части изображения – при малом увеличении – повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.
В свою очередь, справа – микрофотография с большим увеличением. Она указывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
- По данным ВОЗ, по состоянию на субботу, 4 декабря, штамм "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.
- 6 декабря Румыния зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения. Также "Омикрон" обнаружили в Хорватии.
- По состоянию на 7 декабря случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в 57 странах .
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