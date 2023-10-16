Исследователи из Дании выяснили, что самым известным викингом была женщина

Об этом сообщает Science Alert .

Гаральд Блютуз, известный викингский лидер, считался известнейшим монархом Дании. Однако, оказалось, что до него был еще один великий правитель – Тира, мать Гаральда.

Ученые связывают правление Тиры с расширением укреплений Даневирке, что защитило Данию от германского вторжения.

"Упоминания о Тире на рунических камнях свидетельствуют о том, что она была ключевой фигурой в формировании датского королевства", - говорят исследователи из Национального музея Дании, Шведского совета национального наследия и Административного совета округа Западной Швеции.

На одной группе камней, найденных в Йеллинге, Тира почитается как "сила/спасение Дании". Также есть группа камней, известных как Камни Равнунге-Туэ, которые упоминают Тиру как "леди" или "королеву".

Исследователи установили связь между обеими группами камней и подозревают, что это одно и то же лицо. Тщательный анализ техники резьбы и рун свидетельствует о том, что все камни были вытесаны Равнунге-Туэ, известным резчиком того времени.

Найдено около десяти камней, посвященных женщинам, и четыре из них, вероятно, посвящены Тире. Эти факты говорят о том, что она была влиятельной женщиной, обладавшей собственным статусом, землей и властью.

"Если мы признаем, что руны были гранитными проявлениями статуса, родовой принадлежности и власти, мы можем предположить, что Тира действительно была королевского, ютландского происхождения", – пишут авторы, имея в виду Ютландию, полуостров на северо-западе Европы, в состав которого входит Дания.

Последние исследования подтверждают, что женщины-викинги воевали бок о бок с мужчинами. Есть вероятность, что Тира возглавляла ранние походы викингов. Это свидетельствует о том, что женщины обладали значительным влиянием и составляли немаловажную часть викинговского общества.