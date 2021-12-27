Исследователь сталинских репрессий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии

Об этом сообщает BBC.

Его признали виновным в изготовлении порнографии и хранении оружия и добавил еще два года к 13-летнему сроку, который уже вступил в силу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

Дмитриев получил в общей сложности 15 лет колонии строгого режима. Мужчина отвергает все обвинения.

Сторонники историка считают, что реальной причиной преследования Дмитриева является его правозащитная деятельность и высказывания, которые в последние годы становились все более неудобными для власти.

Теперь защита будет обжаловать решение суда.

По данным ВВС, обвинение построило дело на выводах привлеченных экспертов, назвавших найденные фотографии порнографическими. Однако проведенные психологические обследования не обнаружили у подсудимого никаких расстройств психики на сексуальной почве.



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Юрий Дмитриев первым исследовал массовые захоронения времен Большого террора в Сандармосе. Впервые его арестовали в декабре 2016 года из-за обнаруженных на компьютере 200 фотографий девочки в обнаженном виде. Мужчину обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

В 2018 году Дмитриеву оправдали по двум статьям (изготовление детской порнографии – ст. 242.2 УК России, совершение развратных действий – ст. 135 УК РФ), но приговорили к 2,5 годам ограничение свободы за хранение оружия (ст. 222 УК РФ). В июне 2018 года его снова арестовали по делу о порнографии, насильственных действиях сексуального характера и хранения оружия. В июле 2020 года суд признал мужчину виновным в эпизоде с насильственными действиями и назначил наказание в виде трех с половиной лет тюрьмы вместо 15, требовавших обвинения. В Верховном суде Карелии этот вердикт обжаловали, и в сентябре 2020 года Дмитриеву увеличили тюремный срок до 13 лет.