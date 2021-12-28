Исследования: больные штаммом "Омикрон" имеют повышенный иммунитет к "Дельте"
Ученые из ЮАР выяснили, что у зараженных штаммом короновируса "Омикрон" меньший риск заболеть "Дельтой"
Об этом пишет The Guardian .
"Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом "Дельта" ниже", - передает издание.
Исследование Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР доказало, что инфицированные на штамм "Омикрон", особенно те, кто имеет прививку, приобрели повышенный иммунитет к "Дельте".
В эксперименте приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, зараженных штаммом "Омикрон".
Ученые выяснили, что рост титров, нейтрализующих антитела "Омикрона", увеличился в 14 раз в течение 14 дней. Нейтрализация штамма "Дельта" выросла в 4,4 раза.
- Напомним, ученые из ЮАР, открывшие штамм "Омикрон", выяснили , что COVID-инфицированные с уже угнетенным иммунитетом могут вызвать появление новых мутаций коронавируса.
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