Исследования: больные штаммом "Омикрон" имеют повышенный иммунитет к "Дельте"

Об этом пишет The Guardian .



"Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом "Дельта" ниже", - передает издание.



Исследование Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР доказало, что инфицированные на штамм "Омикрон", особенно те, кто имеет прививку, приобрели повышенный иммунитет к "Дельте".



В эксперименте приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, зараженных штаммом "Омикрон".



Ученые выяснили, что рост титров, нейтрализующих антитела "Омикрона", увеличился в 14 раз в течение 14 дней. Нейтрализация штамма "Дельта" выросла в 4,4 раза.

Напомним, ученые из ЮАР, открывшие штамм "Омикрон", выяснили , что COVID-инфицированные с уже угнетенным иммунитетом могут вызвать появление новых мутаций коронавируса.

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