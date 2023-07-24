Об этом информирует ScienceAlert .

Питер Коэн и его коллеги из Кембриджского альянса здравоохранения и Гарвардской медицинской школы в Кембридже заказали 57 добавок для спортсменов, чтобы проверить их состав. На этикетках каждой добавки было написано, что она содержит одно из пяти растительных веществ, обладающих ожидаемыми свойствами, улучшающими продуктивность. Эти вещества добавлялись к добавкам после того, как в 2004 году был запрещен стимулятор эфедра.

"FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, - ред.) не одобряет эти ингредиенты или любой ингредиент добавки ни для эффективности, ни для безопасности до их введения. Но инспекции FDA обнаружили, что производители добавок часто не придерживаются основных стандартов производства, таких как

По результатам их исследования, около 40% из 57 приобретенных онлайн добавок, являющихся достаточно малой выборкой, не имели указанного количества заявленной составляющей. У половины обнаружили неподходящее количество, а 12% содержали запрещенные вещества.

"Только 11 процентов продуктов были точно маркированы и было обнаружено 5 различных ингредиентов, запрещенных FDA, включая неодобренный препарат, доступный в России, 3 препарата, ранее доступные в Европе, и один препарат, который никогда не был одобрен ни в одной стране", - сообщают Коэн и его коллеги.

Исследование показало, что добавки содержат гораздо больше стимуляторов, чем указано на этикетках. Это возможно потому, что добавки регулируются как продукты, а не как лекарства.

Рынок добавок быстро развивается и опережает регуляторы лекарства. Коэн говорит, что в США много новых ингредиентов, которые не проверяются FDA. Это создает непредсказуемые риски и требует дальнейших исследований.