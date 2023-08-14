Об этом информирует ScienceAlert.

Недавнее ретроспективное исследование показывает, что вилочковая железа может быть не столь затратной, как ранее считали эксперты.

Американские исследователи обнаружили, что те, кому удалили тимус, сталкиваются с повышенным риском смерти по какой-либо причине, а также с развитием рака.

Исследование является сугубо наблюдательным, то есть оно не может показать, что удаление тимуса непосредственно вызывает рак или другие смертельные заболевания. Но исследователи озабочены своими выводами.

"Масштаб риска был таким, какого мы никогда не ожидали", - сказала онколог Дэвид Скедден Энн Мэннинг в Harvard Gazette.

Пока мы не узнаем больше, утверждают они, сохранение тимуса должно быть клиническим приоритетом, где это возможно.

Известно, что в детском возрасте тимус играет решающую роль в развитии иммунной системы. Когда удаляют железу в молодом возрасте, у пациентов наблюдается длительное снижение Т-клеток, которые являются типом белых кровяных телец, борющихся с микробами и болезнями. Дети без тимуса также имеют ослабленный иммунный ответ на вакцины.

Используя данные пациентов в государственной системе здравоохранения, исследователи из Бостона сравнили результаты пациентов, перенесших кардиоторакальные операции: более 6000 человек (контрольная группа), которым не удаляли тимус, и 1146 человек, которым удаляли тимус. Прошедшие тимэктомию имели почти вдвое больше шансов умереть в течение 5 лет, чем контрольная группа, даже если учесть пол, возраст, расу, а также те, кто страдал раком тимуса, миастенией или послеоперационными инфекциями, говорится в исследовании.

Пациенты, которым удалили вилочковую железу, также имели вдвое больше шансов заболеть раком в течение 5 лет после операции. Кроме того, этот рак обычно был более агрессивен и часто рецидивировал после лечения по сравнению с контрольной группой.

Почему существуют эти ассоциации, неизвестно, но исследователи подозревают, что отсутствие тимуса как-то нарушает здоровую функцию иммунной системы взрослого человека. Подгруппа пациентов в исследовании, прошедших тимэктомию, показала меньшее разнообразие Т-клеточных рецепторов в крови, что, вероятно, может способствовать развитию рака или аутоиммунных заболеваний после операции.

"Вместе эти результаты подтверждают роль тимуса в содействии выработке новых Т-клеток в зрелом возрасте и поддержке здоровья взрослых", - заключают авторы. Их результаты, по их словам, убедительно показывают, что тимус играет функционально важную роль в нашем здоровье.