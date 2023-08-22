Исследование ООН: из-за развития ИИ клерки под угрозой увольнения

Об этом информирует Reuters .

Сообщается, что рост интереса к генеративному искусственному интеллекту и его применениям чат-ботов вызвал страхи потери рабочих мест, подобные тем, что возникли, когда была введена подвижная конвейерная линия в начале 1900-х годов и после мейнфреймов в 1950-х годах.

По исследованию Международной организации труда, большинство рабочих мест и отраслей промышленности могут быть частично автоматизированы и, следовательно, искусственный интеллект, скорее всего, будет дополнять, а не замещать их. Это означает, что технология, вероятно, приведет к увеличению работы.

Работники, занимающиеся делопроизводством, служебной перепиской, оформлением документации и другими делами связанными с бумагами, вероятно, больше потеряют, ведь ИИ способен создавать текст, изображения, звуки, анимацию, 3D-модели и другие данные.

В докладе агентства ООН предостерегают, что влияние генеративного искусственного интеллекта на пострадавших работников все еще может оказаться строгим.

Что известно об искусственном интеллекте

26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

9 мая стало известно, что стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy.

28 июля стало известно, что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.

Голливудские забастовки и ШИ

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила , что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.

17 августа сообщалось, что певец Hozier (Эндрю Гозьер-Бирна) заявил, что готов бороться с вызовами, которые искусственный интеллект ставит перед музыкальной индустрией.