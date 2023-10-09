Исследование о заработке женщин и гендерном разрыве: объявлена лауреатка Нобелевской премии по экономике

Об этом информирует прессслужба .

Исследования Клаудии Голдин раскрывают причины изменений и оставшиеся основные источники гендерного разрыва. Женщины очень мало представлены на мировом рынке труда, и преимущественно они зарабатывают меньше, чем мужчины.

"За последний век доля женщин на оплачиваемой работе утроилась во многих странах с высоким уровнем дохода. Это одно из крупнейших общественных и экономических изменений на рынке труда в наше время, но значительные гендерные отличия остаются. Впервые в 1980-х годах исследователь применил комплексный подход к объяснение источника этих отличий. Исследование Клаудии Голдин дало нам новое и зачастую неожиданное понимание исторической и современной роли женщин на рынке труда", - говорится в заявлении Фонда Нобеля.

Нынешняя лауреат премии по экономическим наукам представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ученая пересмотрела архивы и собрала данные более 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровнях занятости. В течение двадцатого века уровень образования женщин постоянно рос, и во многих странах с высоким уровнем дохода он сейчас значительно выше, чем у мужчин.

Голдин также дала более глубокое понимание факторов, которыми руководствуются женщины на рынке труда, и насколько важна их работа. Тот факт, что выборы женщин часто были и остаются ограниченными браком и исполнением обязанностей по уходу за домашним делом и семьей, лежит в основе его анализа и объяснительных моделей.

Исследования показывают, что изменения требуют времени, поскольку выбор, влияющий на всю карьеру, основан на ожиданиях, которые впоследствии могут оказаться ложными. Ее знания уходят далеко за пределы США, и подобные модели наблюдаются во многих других странах.

Справочно. Клаудия Голдин родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке. Она является американской экономисткой, историчкой экономики, специалистом по экономике труда и гендерным вопросам. Голдин является доктором философии (1972), профессором Гарвардского университета и сотрудницей Национального бюро экономических исследований. Ее называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Нобелевская премия

Нобелевская премия – это высокая награда, которая ежегодно вручается за большие достижения в науке, технологиях, культуре или обществе.

В Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) со 2 октября продолжается Нобелевская неделя, во время которой объявляют имена величайших ученых, писателей, миротворцев и экономистов, которые получат престижную международную премию за 2023 год.

Расписание объявления лауреатов 2023:

2 октября – премия по физиологии и медицине,

3 октября – премия по физике,

4 октября – премия по химии,

5 октября – премия по литературе,

6 октября – премия мира,

9 октября – экономическая премия памяти Альфреда Нобеля.

1 сентября этого года в Нобелевском фонде сообщили , что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Белоруссию), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии. В МИД Украины отреагировали на это заявление и призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Белоруссии.

Днем позже все-таки отменили приглашения послов РФ и Беларуси на вручение "Нобеля". Спикер МИД Украины Олег Николенко это решение назвали победой гуманизма.

2 октября лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман за их открытия, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.

3 октября ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'ульер, разработавшие методы для создания кратчайших импульсов света в истории, были награждены Нобелевской премией по физике 2023 года. Их достижения позволяют наблюдать невидимые процессы в веществе на атомном уровне.

Также на следующий день Нобелевский комитет объявил лауреатов по химии. Ими стали американцы Мунги Бавенди, Луис Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

5 октября норвежский поэт и драматург Йон Фоссе получил премию по литературе.

6 октября премию мира присудили иранской активистке и правозащитнице Наргесу Мохаммади. В Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году. Она до сих пор находится в тюрьме.