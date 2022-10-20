Исследование иранских беспилотников: Россия угрожает "пересмотреть сотрудничество" с ООН
Россия грозится "пересмотреть сотрудничество" с генсеком ООН Антониу Гутерришем, если он отправит в Украину экспертов для исследования беспилотников
Об этом сказал заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский, выступая после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по использованию Москвой иранских беспилотников, передают российские СМИ.
"Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но иного выхода не будет", - сказал он.
Иран и Россия утверждают, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов в Украину для проверки использования беспилотников.
В отправленном Гутеррише письме постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение экспертов ООН в Украину "не имеет под собой никаких правовых оснований", и призвал Гутерриша "предотвратить какие-либо злоупотребления" резолюцией ООН по вопросам, связанным с войной в Украине.
- 17 октября стало известно, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.
- Соединенные Штаты заявили, что имеют многочисленные доказательства использования Россией против Украины иранских беспилотников и обвиняют Тегеран во лжи о непричастности к поставке оружия Москве.
- 18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное