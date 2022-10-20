Исследование иранских беспилотников: Россия угрожает "пересмотреть сотрудничество" с ООН

Об этом сказал заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский, выступая после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по использованию Москвой иранских беспилотников, передают российские СМИ.

"Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но иного выхода не будет", - сказал он.

Иран и Россия утверждают, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов в Украину для проверки использования беспилотников.

В отправленном Гутеррише письме постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение экспертов ООН в Украину "не имеет под собой никаких правовых оснований", и призвал Гутерриша "предотвратить какие-либо злоупотребления" резолюцией ООН по вопросам, связанным с войной в Украине.

17 октября стало известно, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.

Соединенные Штаты заявили, что имеют многочисленные доказательства использования Россией против Украины иранских беспилотников и обвиняют Тегеран во лжи о непричастности к поставке оружия Москве.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном .

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