Исследование: Генами человека можно управлять с помощью электричества

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Отмечается, что фитнес-трекеры помогают поддерживать здоровье, подсчитывая количество шагов и отслеживая частоту сердечных сокращений, побуждая вас к достижению кардио-целей.

Экспериментальная технология, разработанная швейцарскими учеными, использует небольшие импульсы электричества для запуска выработки инсулина у испытуемых мышей со специально разработанными тканями поджелудочной железы человека. Они называют это "электрогенетическим" интерфейсом, и он может быть использован для запуска целевых генов, когда нам нужна рука помощи.

"Наносимые электронные устройства играют все более важную роль в получении данных о состоянии здоровья людей для персонализированных медицинских вмешательств, - пишут исследователи в своей опубликованной статье.

В материале добавляется, что, например, непосредственное стимулирование выработки инсулина может помочь человеку с диабетом. В этом исследовании клетки поджелудочной железы человека имплантировали мышам с диабетом 1 типа, которые затем стимулировали посредством постоянного тока из акупунктурных игл.

Эта технология известна как технология регуляции с помощью постоянного тока (DC) или сокращенно DART, и команда разработчиков утверждает, что она объединяет цифровые технологии наших гаджетов и аналоговые технологии наших биологических тел.

Электроэнергия генерирует нетоксичные уровни активных форм кислорода, энергичных молекул, которые при правильном управлении могут запустить процесс, активирующий клетки, сконструированные таким образом, чтобы реагировать на изменение химического состава. Изменение способа регулирования ДНК клетки путем вмешательства в ее эпигенетические молекулы включения/выключения может потенциально помочь при различных состояниях, обусловленных генетикой.

Люди появляются с определенным набором генов, и хотя этот генетический код остается фактически постоянным в течение жизни, метод активации генов может изменяться с возрастом и конфигурацией привычек. DART может стать средством, которое поможет отменить некоторые из этих изменений.

Добавляется, что с помощью этого метода исследователи смогли вернуть уровень сахара в крови диабетических мышей в нормальный диапазон.