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Исследование: более 88% опрошенных украинцев гордятся своим гражданством, 69% считают распад СССР положительным событием

22 августа, 2023 вторник
20:17
Общество

Показатель гордости украинцев за свое гражданство сейчас самый высокий за все годы независимости Украины

Об этом свидетельствует опрос Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, проведенный совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, абсолютное большинство опрошенных украинцев – 88,5% – гордятся своим гражданством.

"Больше всего таких в Западном (95%), Центральном (90%) и Южном (89%) макрорегионах, несколько меньше – на востоке Украины (76%)", - отмечают исследователи.

Фото: dif.org.ua


Кроме того, подавляющее большинство респондентов (69%) считают распад СССР положительным историческим событием.

"Больше всего такое мнение распространено среди жителей запада Украины (91%). На юге нашей страны такое мнение несколько менее распространено (42%), но и массовой выраженной ностальгии по СССР там тоже не наблюдается (23%), зато в этом макрорегионе больше всего тех, кто не определился с ответом (35%)", – говорится в исследовании.

Фото: dif.org.ua


Социологи отмечают, что в 2020 году в региональном распределении можно было увидеть диаметрально противоположные мнения жителей запада и центра и жителей юга и востока Украины относительно распада СССР. В частности, 44,8% респондентов на юге и 52,9% на востоке в 2020 году называли распад СССР плохим событием.

Фото: dif.org.ua


Если бы референдум о государственной независимости Украины проходил сейчас, почти 82% опрошенных украинцев поддержали бы независимость.

Больше всего сторонников независимости – на западе Украины (94%). На юге и востоке – 68% и 70% соответственно. Против независимости высказались 3% респондентов в целом по стране. При этом на западе таких ответов было менее 1%, а на востоке – около 7%.

Фото: dif.org.ua


Опрос проведен с 9 по 15 августа 2023 г. при поддержке программы MATRA, финансируемой посольством Королевства Нидерланды в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой областях (Западный макрорегион); Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве (Центральный макрорегион); Николаевской, Херсонской и Одесской областях (Южный макрорегион); Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях (Восточный макрорегион).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения исследуемых территорий по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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