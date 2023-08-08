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Исследование: Бинауральные ритмы могут препятствовать обучению

8 августа, 2023 вторник
09:34
Наука

Считается, что успокаивающие звуки бинауральных импульсов помогают сосредоточиться при изучении новой информации. Однако новое исследование показало, что бинауральные ритмы на самом деле могут препятствовать обучению, а не помогать ему

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Михал Клиховский, когнитивный нейробиолог из Университета Адама Мицкевича в Польше, и его коллеги хотели выяснить, действительно ли прослушивание бинауральных импульсов повышает когнитивные способности.

Они протестировали 920 взрослых поляков под звуки бинауральных ритмов, классической музыки, чистого тона или вообще без звуков, пока те выполняли ряд онлайн-задач, предусматривающих абстрактное мышление, активную концентрацию внимания и рабочую память.

Проанализировав результаты тестов, исследователи пришли к выводу, что прослушивание бинауральных ритмов "приводит к обратным эффектам: вместо того чтобы поддерживать эффективность когнитивной деятельности, оно может ее ослабить".

Бинауральные ритмы стали популярны в последние годы, их рекламируют как форму стимуляции мозга, обеспечивающую "гениальную частоту мозга". Некоторые люди также сообщают, что используют их в качестве "цифровых наркотиков" для уменьшения боли, облегчения тревоги и депрессии.

В исследовании Клиховски и его коллеги протестировали бинауральные ритмы 15 Гц, которые, как считается, улучшают концентрацию внимания, память и обучение и бинауральные ритмы 5 Гц, которые, как предполагается, генерируют успокаивающие тета-ритмы, помогают медитации и способствуют засыпанию.

Участники исследования выполняли компьютерные задания на дому, имитируя то, как люди могли бы использовать бинауральные ритмы как обучающие инструменты лучше, чем в лабораторных исследованиях.

Как правило, лабораторные исследования предусматривают короткие тесты продолжительностью несколько минут, в то время как люди, которые учатся дома, могут часами слушать бинауральные ритмы или другую музыку, и обнаруживают, что это помогает им погрузиться в сосредоточенность.

Это исследование лучше имитировало эти условия, попросив людей сесть в месте, где они обычно учатся. Затем участникам случайным образом назначили один из двух тестов продолжительностью от 40 минут до часа, выполняемых в наушниках.

Чтобы проверить эффект плацебо, участникам группы бинауральных ударов либо говорили, что звуки улучшают работу мозга, либо они нейтральны, либо что звуки вообще не были описаны.

Независимо от того, что говорили участникам и какую из двух частот бинауральных импульсов назначали, бинауральные импульсы имели одинаковый эффект: ухудшали когнитивные показатели участников по сравнению с их базовыми показателями.

Другие акустические стимуляции – работа в тишине, прослушивание классической музыки или воспроизведение одного звука – практически не влияли на результаты участников.

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