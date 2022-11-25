Исследование: 93% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом
Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом 93% украинцев
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"93% отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Лишь 3% - отрицают это, затруднились ответить - 4%", - сказано в сообщении.
Социологи отметили, что ежегодно количество признающих Голодомор геноцидом возрастает. При этом согласны с этим утверждением жители всех регионов Украины.
"Также не зафиксированы значимые отклонения в возрастных распределениях в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 20-21 ноября 2022 среди 1000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
- В 2016 году Голодомор геноцидом признавали 72% украинцев.
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