Исследование: 50% опрошенных украинцев не смотрят национальный телемарафон, 56% - узнают новости из Telegram

Социологическое исследование провело UIF совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп в период с 4 по 10 августа 2023 года.

Второе место по доверию пользователей занимают Интернет СМИ – новостные платформы и сайты, сайты телеканалов (26%). На третьем месте разместились YouTube и информация от родственников, друзей, коллег (19%), на четвертом месте зафиксировано телевидение (18%), на пятом – Фейсбук (10%).

Также отмечается, что 50% респондентов не смотрят национальный телемарафон, 13% смотрят регулярно, 37% время от времени.

Только 14% опрошенных среди тех, кто регулярно или время от времени смотрит телемарафон, полностью доверяют информации в эфирах телемарафона, 57% - скорее доверяют, 14% - скорее не доверяют, 3% - полностью не доверяют, 12% - не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 21% опрошенных считают, что трансляцию национального телемарафона нужно отменять, 20% – скорее отменять, 24% – скорее не отменять, 14% – не нужно отменять, 21% – затруднились с ответом.