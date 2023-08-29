Исследование: 50% опрошенных украинцев не смотрят национальный телемарафон, 56% - узнают новости из Telegram
Согласно исследованию, лидером среди источников информации в Украине сейчас является Телеграмм - информации оттуда о ситуации в стране и на фронте доверяет 56% опрошенных украинцев
Социологическое исследование провело UIF совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп в период с 4 по 10 августа 2023 года.
Второе место по доверию пользователей занимают Интернет СМИ – новостные платформы и сайты, сайты телеканалов (26%). На третьем месте разместились YouTube и информация от родственников, друзей, коллег (19%), на четвертом месте зафиксировано телевидение (18%), на пятом – Фейсбук (10%).
Также отмечается, что 50% респондентов не смотрят национальный телемарафон, 13% смотрят регулярно, 37% время от времени.
Только 14% опрошенных среди тех, кто регулярно или время от времени смотрит телемарафон, полностью доверяют информации в эфирах телемарафона, 57% - скорее доверяют, 14% - скорее не доверяют, 3% - полностью не доверяют, 12% - не смогли определиться с ответом.
Кроме того, 21% опрошенных считают, что трансляцию национального телемарафона нужно отменять, 20% – скорее отменять, 24% – скорее не отменять, 14% – не нужно отменять, 21% – затруднились с ответом.
- В январе шеф-редактор проекта "Детектор медиа" Лигачева заявила , что единственный марафон уже не необходим с точки зрения нацбезопасности и телеканалы устали от этого формата.
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