Исследование: 18% опрошенных жителей Киева чувствуют одиночество

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда во время брифинга, посвященного Всемирному дню ментального здоровья.

"Первый опрос в приложении "Киев Цифровой" мы проводили в апреле, а второй – в октябре. Показатель одиночества остается – 18%. По его результатам – почти каждый пятый киевлянин или киевлянка испытывают одиночество. Это очень тревожный показатель. Это деструктивное чувство. пустоты, которое может привести к депрессии, проблемам со здоровьем", – сказала Хонда и добавила, что во втором опросе приняли участие 26 473 респондента.

Сообщается, что наиболее распространенным способом уменьшить стресс для киевлян является работа и быт – 29%, а физическая активность – 23%. Хонда отметила, что киевляне редко обращаются к психологам – всего 2% в апреле и 3% в октябре.

По данным заместительницы, КМДА планирует провести стратегическую сессию, где будут разработаны комплексные решения по улучшению системы ментального здоровья в Киеве.

Петр Оленич, заместитель председателя КМДА и ответственный за цифровую трансформацию столицы, сказал, что электронная демократия используется регулярно для того, чтобы исследовать мнение киевлян: "Для города – это актуальные и правдивые данные для анализа и комплексных решений. В наши дни качественная психологическая поддержка очень важна".