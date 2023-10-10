Исследование: 18% опрошенных жителей Киева чувствуют одиночество
По данным опроса о ментальном здоровье в приложении "Киев Цифровой", около 20% киевлян и киевлянок чувствуют себя одинокими
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда во время брифинга, посвященного Всемирному дню ментального здоровья.
"Первый опрос в приложении "Киев Цифровой" мы проводили в апреле, а второй – в октябре. Показатель одиночества остается – 18%. По его результатам – почти каждый пятый киевлянин или киевлянка испытывают одиночество. Это очень тревожный показатель. Это деструктивное чувство. пустоты, которое может привести к депрессии, проблемам со здоровьем", – сказала Хонда и добавила, что во втором опросе приняли участие 26 473 респондента.
Сообщается, что наиболее распространенным способом уменьшить стресс для киевлян является работа и быт – 29%, а физическая активность – 23%. Хонда отметила, что киевляне редко обращаются к психологам – всего 2% в апреле и 3% в октябре.
По данным заместительницы, КМДА планирует провести стратегическую сессию, где будут разработаны комплексные решения по улучшению системы ментального здоровья в Киеве.
Петр Оленич, заместитель председателя КМДА и ответственный за цифровую трансформацию столицы, сказал, что электронная демократия используется регулярно для того, чтобы исследовать мнение киевлян: "Для города – это актуальные и правдивые данные для анализа и комплексных решений. В наши дни качественная психологическая поддержка очень важна".
- С 24 февраля 2022 года в Украине увеличилось количество кибермошенников. В частности, 11% украинцев попали в ловушку мошенников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное