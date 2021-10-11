Испытываем страх, когда он злой, - форвард сборной Украины Яремчук высказался о Петракове

Об этом сообщает официальный YouTube-канал УАФ.



Яремчук также заявил, что сейчас в сборной Украины очень хорошая атмосфера.



"Атмосфера в команде очень хорошая. Мы взяли три важных очка в Финляндии, с хорошим настроением приехали во Львов. Но в то же время мы очень серьезно настроены, сосредоточены на теории, то, что говорит тренерский штаб. Нам надо выходить на поле и выполнять все это. Александр Петраков - большой мотиватор, я давно работаю с ним, хорошо его знаю. Мы его очень уважаем и испытываем страх, когда он злой ", - сказал Роман Яремчук.

Сборная Украины, 9 октября в Хельсинки, одолела Финляндию со счетом 2: 1. В другом матче субботы Босния и Герцеговина победила в Нур-Султане Казахстан - 2: 0.

Команда Александра Петракова набрала 8 очков, вернулась на второе место и опередила Боснию и Герцеговину, которая с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.

12 октября Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации ЧМ-2022. Начало в 21:45.

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