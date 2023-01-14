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OPINION

Испытав однажды агрессию, ее трудно избавиться и превратить ее в нечто более конструктивное

Христина Лукащук
14 января, 2023 суббота
12:02
Мнение

О скандале вокруг Ирины Фарион и впечатлениях от Аватара-2

В ленте несколько тем за последние дни. Среди них новый Аватар и Ирина Фарион))

Аватар я посмотрела в 3D, на языке оригинала (поэтому вполне возможно что-то да и упустила) а новости о госпоже Фарион посмотрела на украинском, поэтому вроде бы все поняла.

Так вот. Ловлю себя на том, что я немного Ирина Фарион.

Добавлю, что никогда специально ею не восхищалась, но многие вещи, которые она говорит, во мне отзываются.

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Когда дочке было лет пять (примерно, двадцать лет назад), в садике, она подошла к девочке, которая говорила по-московски, и спросила, когда та поедет домой. Я дома, — ответила та, не понимая, о чем идет речь. Нет, — ответила моя дочь, здесь, дома, все говорят по-украински. Когда ты разговариваешь по-русски, значит, ты откуда-то приехала, а значит когда-то должна уехать…. Это услышала воспитательница и деликатно этот вопрос разрулила, разведя их в разные стороны. А вечером, когда я забирала ребенка, рассказала мне эту историю. Причем без скандалов, комментариев или чего-то похожего. Просто как факт. Я задумалась, откуда это у моего ребенка, потому что специальных разговоров ни с ним, ни дома мы не вели. А потом поняла, что дедушка по воскресеньям, возле церкви, покупает ей свежие номера Світу дитини, и они себе его вдвоем читают от корешка до корешка…

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Замечу, что никакой агрессии со стороны моей дочери не было. Был вполне логичный вопрос… По крайней мере, логичный для меня.

Мне не просто принять то количество обрусевших украинцев, которое есть и которое никуда не денется. А это большая часть. И не потому, что они плохие люди или чем-то хуже других. Вовсе нет. Все из-за московского, на котором они говорят и будут. Потому что московский, повторюсь, это вирус

После кучи критики на Ирину Фарион, начала отлавливать в своей любви к родине и представлениях о настоящих украинцах много радикализма и категоричностей. До этого я это вытесняла и пыталась об этом не думать. Возможно потому, что у меня нет готового решения для вещей, которые есть, и которые мне не просто принять. Мне не просто принять то количество обрусевших украинцев, которое есть и которое никуда не денется. А это большая часть. И не потому, что они плохие люди или чем-то хуже других. Вовсе нет. Все из-за московского, на котором они говорят и будут. Потому что московский, повторюсь, это вирус. Вирус, разрушающий все, что связано со светом, любовью и будущим…

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До конца не понимаю своей категоричности, а кое-где, не буду скрывать, и враждебности.

Прекрасно понимаю, что ни на категоричности, ни на враждебности далеко не уедешь. Время и любовь тоже не помогут (судя по пройденным тридцать лет).

Если десять процентов что-то осознают, то все остальные нет.

Это ужасно? Мне – да.

Но так, чтобы очень)))

Прекрасно понимаю, что ни на категоричности, ни на враждебности далеко не уедешь. Время и любовь тоже не помогут (судя по пройденным тридцати годам)

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Теперь плавно к Аватару. Я фанат Аватара. Считала и считаю, что первая часть — это революция того времени. Я, честно говоря, даже удивлялась тому, что такой фильм пропустили в прокат. Так много в нем смыслов и преданий. Я его смотрела, пожалуй, больше десяти раз и, каждый раз он меня радовал и внушал надежду, что вскоре все изменится. Это как на меня гениальная форма пересказа – хочешь видеть только спецэффекты – пожалуйста! Хочешь романтическую историю – пожалуйста. Хочешь боевик – прошу очень. А хочешь глубинные смыслы – они есть.

Неудивительно, что вторую часть я ждала как никто.

Вторая часть — это полное поражение. Нет, эффекты, романтическая история и боевик на месте. Это невероятно красивая картинка и отличные эффекты – дух захватывает, муравьи по телу… . Но это все. Все предания, смыслы между строк тщательно зачищены, стерилизованы и смазаны. Никакого объема, глубины, смыслов.

Честно? Я от той стерилизации, а потом и безнадежности, в конце расплакалась.

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Испытав однажды агрессию, ее трудно избавиться и превратить ее в нечто более конструктивное и животворное?

Впечатление, что фильм творил другой человек, с другим мировоззрением и другой задачей.

В фильме много злости, нелогичных связей.

Если в первой части агрессия оправдана и на месте – приходят захватчики и нужно спасать себя, род, планету, то во второй части агрессия уже в быту.

А может, это и есть основной пересказ? Что испытав однажды агрессию, от нее трудно избавиться и превратить ее в нечто более конструктивное и животворное?

Грустно, если да.

Но я всегда верю в лучший вариант развития событий, потому что так подсказывает мое сердце, а я ему верю.

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Об авторе. Кристина Лукащук, писательница

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