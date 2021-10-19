Испытательный срок и лишение звания: суд вынес приговор работнику СБУ, напавшему на пограничников

Об этом сообщает пресс-служба спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Как отмечается, одного из сотрудников СБУ приговорили к 5 годам условного лишения свободы и забрали воинское звание. Наказание он получил за нападение на пограничников на Сумщине в июле этого года.



"Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания "лейтенант" и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд.

В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники.

Впоследствии, сотрудники Государственного бюро расследования задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые напали и отобрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.

Позже, сотрудников СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области, отправили под круглосуточный домашний арест.

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