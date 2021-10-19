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Испытательный срок и лишение звания: суд вынес приговор работнику СБУ, напавшему на пограничников

19 октября, 2021 вторник
21:27
Криминал

Суд вынес приговор одному из офицеров Службы безопасности Украины, которые летом напали на пограничный наряд в Сумской области. Его приговорили к условному сроку

Об этом сообщает пресс-служба спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Как отмечается, одного из сотрудников СБУ приговорили к 5 годам условного лишения свободы и забрали воинское звание. Наказание он получил за нападение на пограничников на Сумщине в июле этого года.

"Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания "лейтенант" и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

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СБУ
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2021, вторник
19 октября
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