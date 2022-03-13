Испытать ужас войны. Apple и Google могут включить уведомления о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, - Федоров

Об этом в телеграмме написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Эспрессо.TV .

"Если бы Apple и Google ввели функцию уведомлений о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, то граждане других стран быстро почувствовали бы ужас войны и заставили свои правительства закрыть небо над Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 марта, ведущие ассоциации мира перестали признавать российские дипломы по образованию.

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