Испытать ужас войны. Apple и Google могут включить уведомления о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, - Федоров
Если бы ведущие компании подключили такую функцию своим потребителям, они бы быстро убедили свои правительства закрыть небо над Украиной.
Об этом в телеграмме написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Эспрессо.TV .
"Если бы Apple и Google ввели функцию уведомлений о воздушной тревоге в Украине на каждом смартфоне в мире, то граждане других стран быстро почувствовали бы ужас войны и заставили свои правительства закрыть небо над Украиной", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня, 13 марта, ведущие ассоциации мира перестали признавать российские дипломы по образованию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное