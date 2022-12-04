Испытание украинского ударного беспилотника с дальностью полета 1 тыс. км будет завершено до конца года
В "Укроборонпроме" рассказали о темпах создания украинского ударного беспилотника. Государственный концерн перешел в финальную стадию испытаний, которые планируют завершить еще в этом году
Об этом в эфире телевизионного марафона рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталия Сад.
"Мы переходим к этапу испытания под действием средств радиоэлектронной борьбы во исполнение поручения начальника Генерального штаба ВСУ. После того как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти", – отметила спикер.
Боевая часть украинского ударного беспилотника имеет массу 75 кг, а дальность его полета составляет 1000 километров.
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