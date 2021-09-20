"Испуганная лгунья Марьяна": Княжицкий рассказал, как Безуглая на заседании ВСК по "вагнеровцах" прервала выступление экс-руководителя разведки Бурбы

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.



"Испуганная лгунья Марьяна. Мы с коллегами-депутатами в соответствии с действующим законодательством выразили желание присутствовать на заседании комиссии, в которой принимали участие депутаты "Слуг народа" и ОПЗЖ. Комиссия рассматривала срыв операции или спецмероприятий по задержанию убийц-вагнеровцев "зеленой" властью. Комиссию возглавляет Марьяна Безуглая. Зал комиссии охраняли десятки спецназовцев и охрана УГО. Марьяна пригласила депутатов, мы сдали телефоны и часы, прошли рамки проверки, подписали документы о допуске к гостайне и зашли в зал. Были долгие и бессмысленные дебаты между слугами, которые испуганно боялись того, что депутаты из ЕС и Голоса получат дополнительные доказательства измены в кабинете Зеленского. Но заседание начали. Пришел бывший руководитель ГУР Василий Бурба. Начал рассказывать правду о попытке задержать и наказать убийц-вагнеровцев. После 10 минут рассказа Генерала Марьяна объявляет перерыв на 10 минут. Затем приходит и продолжает перерыв ", - написал Княжицкий.



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Нардеп также прокомментировал сообщение Безуглой в Facebook, в котором она заявила, что депутаты от "Европейской Солидарности" и "Голоса" якобы "ворвались" на заседание.



"Испуг перед правдой заставляет Марьяну врать. Стыдно !!! Из "ЕС" были Герасимов, Забродский, Федина, Ионова, Величкович. С "Голоса" - Осадчук и Костенко. У залы десятки спецназовцев с камерами, в том числе с УГО и ГУР. Ну, покажите видео, где кто-то куда-то врывается. Правда в другом. Нашей страной руководят негодяи и предатели ", - добавил Княжицкий.