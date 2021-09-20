"Испуганная лгунья Марьяна": Княжицкий рассказал, как Безуглая на заседании ВСК по "вагнеровцах" прервала выступление экс-руководителя разведки Бурбы
Руководительница временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "слива" задержания "вагнеровцев" нардеп-"слуга" Марьяна Безуглая прервала заседание ВСК, когда на нем в присутствии нардепов от "Европейской Солидарности" и "Голоса" начал выступать экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.
"Испуганная лгунья Марьяна. Мы с коллегами-депутатами в соответствии с действующим законодательством выразили желание присутствовать на заседании комиссии, в которой принимали участие депутаты "Слуг народа" и ОПЗЖ. Комиссия рассматривала срыв операции или спецмероприятий по задержанию убийц-вагнеровцев "зеленой" властью. Комиссию возглавляет Марьяна Безуглая. Зал комиссии охраняли десятки спецназовцев и охрана УГО. Марьяна пригласила депутатов, мы сдали телефоны и часы, прошли рамки проверки, подписали документы о допуске к гостайне и зашли в зал. Были долгие и бессмысленные дебаты между слугами, которые испуганно боялись того, что депутаты из ЕС и Голоса получат дополнительные доказательства измены в кабинете Зеленского. Но заседание начали. Пришел бывший руководитель ГУР Василий Бурба. Начал рассказывать правду о попытке задержать и наказать убийц-вагнеровцев. После 10 минут рассказа Генерала Марьяна объявляет перерыв на 10 минут. Затем приходит и продолжает перерыв ", - написал Княжицкий.
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Нардеп также прокомментировал сообщение Безуглой в Facebook, в котором она заявила, что депутаты от "Европейской Солидарности" и "Голоса" якобы "ворвались" на заседание.
"Испуг перед правдой заставляет Марьяну врать. Стыдно !!! Из "ЕС" были Герасимов, Забродский, Федина, Ионова, Величкович. С "Голоса" - Осадчук и Костенко. У залы десятки спецназовцев с камерами, в том числе с УГО и ГУР. Ну, покажите видео, где кто-то куда-то врывается. Правда в другом. Нашей страной руководят негодяи и предатели ", - добавил Княжицкий.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнериовцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не произошло, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии
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