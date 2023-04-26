Об этом говорится на сайте проекта Наши Деньги.

Журналисты сравнили отчеты о закупках продовольствия по контрактам для частей ГУР и Минобороны.

"Например, ГУРовцы купили минтай (замороженная рыба) по 69 грн за кило, тогда как у Министерства 120 грн – это наименьшая цена по всем контрактам, в том числе и на поставки продовольствия военным, дислоцированным в далеком от линии фронта Киеве. Рис – это вообще издевательство.У ГУРовцев он даже дешевле розничных цен магазинов – 26 грн за кило. А у Минобороны – от 59 грн. Морковь по 12 грн для ГУР – это еще большая катастрофа для Минобороны, у которого самая дешевая морковь – по 28 грн", утверждают авторы.