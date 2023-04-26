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"Исправленные" цены Минобороны на обеспечение военных продовольствием в разы выше, чем в ГУР, - Наши Деньги

26 апреля, 2023 среда
16:15
Экономика

На Prozorro опубликовали некоторые закупки воинских частей. Оказалось, что цены на продукты для части А1225, обеспечиваемой ГУР, и для частей Минобороны в разы отличаются

Об этом говорится на сайте проекта Наши Деньги.

Журналисты сравнили отчеты о закупках продовольствия по контрактам для частей ГУР и Минобороны.

"Например, ГУРовцы купили минтай (замороженная рыба) по 69 грн за кило, тогда как у Министерства 120 грн – это наименьшая цена по всем контрактам, в том числе и на поставки продовольствия военным, дислоцированным в далеком от линии фронта Киеве. Рис – это вообще издевательство.У ГУРовцев он даже дешевле розничных цен магазинов – 26 грн за кило. А у Минобороны – от 59 грн. Морковь по 12 грн для ГУР – это еще большая катастрофа для Минобороны, у которого самая дешевая морковь – по 28 грн", утверждают авторы.

  • Напомним, информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
  • Позже волонтер Дана Яровая рассказала в эфире Еспресо, что до конца мая должен заработать антикоррупционный совещательный орган при Минобороны, на 31 мая запланировано первое заседание. Создание антикоррупционного органа началось после скандала с закупками продовольствия для ВСУ.
  • В Министерстве обороны сообщили о создании Департамента по предотвращению коррупции, заявив, что цель - реализация принципа нулевой толерантности к ней.
  • В системе Prozorro с 23 апреля открыли данные о неоружейных  оборонных закупках.
Общество
Украина
скандал
военные силы Украины
Война с Россией
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