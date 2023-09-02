"Испорть бюллетень": с помощью БПЛА жителей ТОТ призывают игнорировать псевдовыборы

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях началось пропагандистское шоу под названием "единый день голосования", который почему-то проводится с 31 августа по 10 сентября. Суть этого шоу - "легализовать" кучку маргиналов и показать "поддержку оккупации", - комментирует центр национального сопротивления.

Силы Обороны распространили листовки с призывом бойкотировать любые призывы к участию в выборах оккупантов, а также передали в листовках привет "участникам выборов" - членам комиссий и кандидатам.

Центр национального сопротивления напоминает, что российские солдаты с автоматами обходят жилье украинцев с призывом "голосовать", потому что уже с 8 по 10 сентября "волеизъявление" начнется в участках, также под наблюдением автоматчиков. Там россияне хотят использовать массовку из РФ, а также бюджетников, зависимых от оккупационных властей, для имитации полной явки на выборы.

Фото: Центр национального сопротивления

Фото: Центр национального сопротивления

Фото: Центр национального сопротивления

Фото: Центр национального сопротивления

Что известно о псевдовыборах на ТОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала личности более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.