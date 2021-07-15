Испорченные COVID-вакцины в Харьковской области: Минздрав проведет расследование

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В Минздраве отметили, что на каждой партии вакцины Pfizer, которая транспортируется, установлено специальное устройство - логгер, который фиксирует температуру. Изменить или подделать данные логгера невозможно, потому что они записываются на защищенный носитель.

Логгеры на партии вакцины, которую привезли в Харьковскую область, показали отклонения. После этого испорченные дозы вернули на склад, а государственное предприятие "Укрмедснаб" провело внутреннее расследование. Однако комиссия Минздрава хочет сама провести проверку.

"По предварительным результатам протокола испытаний логгеров выявлены отклонения их показателей от установленного значения температуры. Причины таких отклонений должна установить комиссия. Об окончательных результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня государственное предприятие "Укрмедснаб" поставило в аптечный склад Харьковского облсовета 21,6 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer. Однако из-за нарушения холодовой цепи транспортировки в двух контейнерах препараты испортились ㅡ на выброс пошли 9 360 доз вакцины.

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