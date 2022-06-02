Используют тему зарплат: российские хакеры атаковали государственные организации Украины
Хакеры России в очередной раз атаковали государственные организации Украины. Они использовали вредоносную программу Cobalt Strike Beacon
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Правительственная команда, реагирующая на компьютерные чрезвычайные события Украины, обнаружила файл "изменения оплаты труда с начислениями.docx", распространявшийся среди государственных организаций Украины средствами электронной почты. Открытие документа чревато поражением компьютера вредоносной программой.
"Установлено, что документ содержит ссылку на внешний объект (HTML-файл, содержащий JavaScript-код), выполнение которого, после эксплуатации уязвимостей CVE-2021-40444 и CVE-2022-30190, приведет к запуску PowerShell-команды , загрузка EXE-файла "ms-msdt.exe" и поражение компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", - говорится в сообщении.
Команда специалистов по киберзащите заблокировала доменное имя и сервер.
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