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Используй хейт как топливо: Джошуа получил совет от британской звезды, которую "погасил" украинец

27 октября, 2021 среда
14:57
Спорт

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика во втором поединке

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам Рикки Хаттона, который в 2012 году проиграл свой последний бой в карьере украинцу Вячеславу Сенченко, несмотря на уныние большинства фанов, Энтони Джошуа возьмет реванш у Александра Усика.

"Люди говорят, что Усик снова побьет Джошуа, но я считаю иначе. Энтони неоднократно доказывал, что он умеет боксировать. Этот парень выиграл олимпийское золото и вернул себе титул чемпиона в сверхтяжелом весе. У Энтони много преимуществ – габариты, мощь, сила ", - сказал Хаттон, бывший чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Он добавил, что Джошуа не позволит Усику снова пройти всю дистанцию и победить его по очкам.

"Единственный шанс Усика – снова заставить Джошуа отбоксировать все 12 раундов, как было в первом бою. Но Джошуа умный парень, он проанализирует этот поединок и усвоит урок. Мой совет Джошуа – используй хейт фанатов как свое топливо, чтобы уничтожить Усика. Тебе нечего терять, сынок", - посоветовал Хаттон.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
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