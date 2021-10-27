Используй хейт как топливо: Джошуа получил совет от британской звезды, которую "погасил" украинец
Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика во втором поединке
Об этом сообщает Daily Mail .
По словам Рикки Хаттона, который в 2012 году проиграл свой последний бой в карьере украинцу Вячеславу Сенченко, несмотря на уныние большинства фанов, Энтони Джошуа возьмет реванш у Александра Усика.
"Люди говорят, что Усик снова побьет Джошуа, но я считаю иначе. Энтони неоднократно доказывал, что он умеет боксировать. Этот парень выиграл олимпийское золото и вернул себе титул чемпиона в сверхтяжелом весе. У Энтони много преимуществ – габариты, мощь, сила ", - сказал Хаттон, бывший чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Он добавил, что Джошуа не позволит Усику снова пройти всю дистанцию и победить его по очкам.
"Единственный шанс Усика – снова заставить Джошуа отбоксировать все 12 раундов, как было в первом бою. Но Джошуа умный парень, он проанализирует этот поединок и усвоит урок. Мой совет Джошуа – используй хейт фанатов как свое топливо, чтобы уничтожить Усика. Тебе нечего терять, сынок", - посоветовал Хаттон.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 27 октября Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против Александра Усика настроен на досрочную победу.
- Также Джошуа назвал главной причиной поражения от Усика ошибочно выбранный стиль на бой.
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