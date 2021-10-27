Используй хейт как топливо: Джошуа получил совет от британской звезды, которую "погасил" украинец

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам Рикки Хаттона, который в 2012 году проиграл свой последний бой в карьере украинцу Вячеславу Сенченко, несмотря на уныние большинства фанов, Энтони Джошуа возьмет реванш у Александра Усика.

"Люди говорят, что Усик снова побьет Джошуа, но я считаю иначе. Энтони неоднократно доказывал, что он умеет боксировать. Этот парень выиграл олимпийское золото и вернул себе титул чемпиона в сверхтяжелом весе. У Энтони много преимуществ – габариты, мощь, сила ", - сказал Хаттон, бывший чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Он добавил, что Джошуа не позволит Усику снова пройти всю дистанцию и победить его по очкам.

"Единственный шанс Усика – снова заставить Джошуа отбоксировать все 12 раундов, как было в первом бою. Но Джошуа умный парень, он проанализирует этот поединок и усвоит урок. Мой совет Джошуа – используй хейт фанатов как свое топливо, чтобы уничтожить Усика. Тебе нечего терять, сынок", - посоветовал Хаттон.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 27 октября Энтони Джошуа заявил, что во втором поединке против Александра Усика настроен на досрочную победу.

Также Джошуа назвал главной причиной поражения от Усика ошибочно выбранный стиль на бой.

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