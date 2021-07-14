Используется для кибератак: Госспецсвязи предупредила о фишинговом сайте, имитирующем сайт Офиса президента
Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила о фишинговом сайте, имитирующем сайт Офиса президента Украины
Об этом пресс-служба Госспецсвязи сообщила в Facebook.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о фишинговом сайте, имитирующем вебсайт Официального интернет-представительства президента Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фишинговый сайт используется для проведения кибератак и распространения вредоносных программ.
По информации ведомства, потенциальные жертвы получают фишинговые письма со ссылкой на фишинговый вебсайт, который содержит ссылки на список вакантных должностей под названием "Полный список высокооплачиваемых должностей". После перехода по ссылке на компьютер пользователя загружается файл, открывание которого запускает загрузки вируса, сбор информации о конфигурации компьютера и данных.
В пресс-службе добавили, что в случае получения такого письма со ссылкой на фишинговый сайт,а особенно если этот файл был загружен и открыт, нужно немедленно проверить факт наличия указанных в индикаторах компрометации файлов на компьютере и удалить их.
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