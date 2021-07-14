Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Используется для кибератак: Госспецсвязи предупредила о фишинговом сайте, имитирующем сайт Офиса президента

Используется для кибератак: Госспецсвязи предупредила о фишинговом сайте, имитирующем сайт Офиса президента

14 июля, 2021 среда
11:19
Экономика киберполиция

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила о фишинговом сайте, имитирующем сайт Офиса президента Украины

Об этом пресс-служба Госспецсвязи сообщила в Facebook.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о фишинговом сайте, имитирующем вебсайт Официального интернет-представительства президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фишинговый сайт используется для проведения кибератак и распространения вредоносных программ.

По информации ведомства, потенциальные жертвы получают фишинговые письма со ссылкой на фишинговый вебсайт, который содержит ссылки на список вакантных должностей под названием "Полный список высокооплачиваемых должностей". После перехода по ссылке на компьютер пользователя загружается файл, открывание которого запускает загрузки вируса, сбор информации о конфигурации компьютера и данных.

В пресс-службе добавили, что в случае получения такого письма со ссылкой на фишинговый сайт,а особенно если этот файл был загружен и открыт, нужно немедленно проверить факт наличия указанных в индикаторах компрометации файлов на компьютере и удалить их.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

кибербезопасность
Читайте также:
НАТО
13 июля, 2021 вторник
Посол Франции о движении Украины в НАТО: "Давайте не открывать перспективу, которая является нереалистичной"
Арсен Аваков
13 июля, 2021 вторник
Аваков подал в отставку
Василь Ломаченко
13 июля, 2021 вторник
Член команды Ломаченко "слил" информации о главном недостатке боксера
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.17
    Покупка 27.17
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 31.98
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
14 июля
13:55
Звездная украинская теннисистка не сыграет на Олимпиаде
13:51
Кабмин обязал лесхозы направлять треть прибыли на воспроизводство лесов
13:48
Дмитрий Кулеба
Литва вдвое уменьшила стоимость долгосрочных виз для украинцев, - Кулеба
13:40
Арсен Аваков
Зеленскому сказали, что задержание нардепов-"слуг" под воздействием наркотиков является спецоперацией полиции, - СМИ об отставке Авакова
13:40
В Грузии 4 телеканала прекратили вещание: требуют отставки премьера из-за убийства журналиста
13:33
Евгения Кравчук
Трое депутатов отозвали "языковые" поправки по бюджетному законопроекту, - нардеп-"слуга" Кравчук
13:26
Денис Шмигаль
Правительство одобрило проведение перерасчета пенсий для военнослужащих, - Шмыгаль
13:14
ВСП
Рада приняла еще один закон для судебной реформы: он регулирует назначения в ВСП
13:05
Сборную Англии накажут за беспорядки на "Уэмбли" во время финала Евро-2020
12:57
арест
На Киевщине задержали похитителей автомобилей премиум-класса
12:51
Послы ЕС рекомендовали отменить ограничения на въезд для Украины, - журналист
12:40
Офис генпрокурора подозревает руководителя карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн грн
12:26
Футболисты сборной Украины выложили совместное фото с российским рэпером Бастой
12:23
Александр Ткаченко
Ткаченко: Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций для пророссийских и псевдопатриотических сил
12:16
Дмитрий Разумков
"Принадлежность к олигархам должен определять не СНБО, а комиссия НАПК": Разумков подал поправки к законопроекту Зеленского
12:11
HMS Queen Elizabeth
На борту британского авианосца Queen Elizabeth коронавирусом заразились больше 100 полностью вакцинированных моряков
12:02
Роналду и Моуринью
"Роналду - идиот" В Испании обнародовали записи телефонных разговоров президента "Реала"
11:56
Инвесткомпания Concorde Capital запустила в Украине онлайн-платформу по торговле сельхозземлей
11:52
На Киевщине произошел масштабный пожар на предприятии
На Киевщине произошел масштабный пожар на предприятии, к тушению привлекали 8 единиц спецтехники
11:51
Обновлено
Требовали пересчета пенсий: под Радой произошли столкновения между силовиками-ветеранами и полицией
11:35
Геннадий Кернес
Экс-мэр Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова
11:35
"Динамо" сыграет матч против чемпионов Италии
11:31
В Украине планируют создать спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны, - ОГПУ
11:14
зеленский аваков
Уйти в отставку Авакова попросил Зеленский, - нардеп-"слуга" Верещук
11:01
Украинский футболист Зозуля заявил, что ему стыдно за власть и людей, которые "устали от войны"
10:57
covid
В оккупированном Крыму новый антирекорд заболеваемости COVID-19: доминирует штамм "дельта"
10:52
Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за жары
10:51
Рада
Рада 14 июля соберется на внеочередное заседание: в повестке дня 2 вопроса
10:35
Фаны сборной Англии собрали 100 тыс. gодписей под петицией с требованием переиграть финал Евро-2020
10:33
Экс-нардепа Семенченко, на которого открыто три уголовных дела, перевели из СИЗО под домашний арест
10:27
НАНУ предполагает вспышку коронавируса в Украине
10:16
AstraZeneca
Япония передаст через COVAX 11 млн доз вакцины AstraZeneca: перечень стран
10:01
В России олимпийцам раздали "темники" с ответами на вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе
09:55
Хайко Маас
Глава МИДа Германии Маас заявил, что Китай и РФ поставляют свои вакцины для достижения политических целей
09:54
студент
В Украине начался прием электронных заявлений в вузы
09:35
Украинцы помогли "Ференцварошу" выйти в следующий раунд Лиги чемпионов
09:34
В Украине за сутки вакцинировали более 100 тыс. человек
09:32
Эксклюзив
Павел Кухта
Нацбанк остается независимым, несмотря на увольнение топ-менеджеров, - Павел Кухта
09:20
Официальный курс: доллар снова подорожал
09:15
В течение суток в Украине зафиксировано 25 смертей от COVID-19, заразились 547 человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV