Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран группы "Раймштайн", которую транслировал Еспресо.

"К вопросу об истребителях F-16 и другой технике. В первую очередь это вопрос политики, который принимает наше политическое руководство. Мы говорим о контроле над воздушным пространством. Это один из вариантов для такого контроля. Мы сейчас делаем ставку на мощные системы ПВО и ПРО, чтобы предотвратить атаки России", - сказал он.

По словам Милли, больше всего страдают оккупированные или недавно освобожденные территории.

"Россия уже сейчас осторожно начала себя вести с ракетами, понимая, что есть большой шанс, что системы ПВО в Украине активно работают. У них не получается поражать цели. Эта важнейшая военная задача сейчас - мощные системы ПВО для того, чтобы украинцы контролировали свое воздушное пространство. Для истребителей нужны мощные учения для пилотов, и поэтому мы сейчас используем время оптимально и делаем фокус именно на ПВО", - подытожил генерал.