Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло", - заявил Кириленко в ответ на просьбу прокомментировать вероятность ухода ВСУ от Бахмута.

Чиновник подчеркнул, что жизнь защитников - один из приоритетов, поэтому держать город под контролем ценой человеческих жизней никто не будет.

"Мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников являются одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников как пушечное мясо никто не будет. Пока Бахмут держится. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл был погашен", - сказал Кириленко.