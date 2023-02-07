"Использовать защитников как пушечное мясо никто не будет": Кириленко предположил вероятность ухода ВСУ от Бахмута
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко допустил вероятность ухода ВСУ от Бахмута для сохранения жизней личного состава
Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".
"Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло", - заявил Кириленко в ответ на просьбу прокомментировать вероятность ухода ВСУ от Бахмута.
Чиновник подчеркнул, что жизнь защитников - один из приоритетов, поэтому держать город под контролем ценой человеческих жизней никто не будет.
"Мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников являются одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников как пушечное мясо никто не будет. Пока Бахмут держится. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл был погашен", - сказал Кириленко.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил , что ВСУ не сдадут Бахмут.
- Ранее издание Bloomberg писало, что Украине, возможно, придется отказаться от Бахмута Донецкой области и перекинуть силы на юг.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.18Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное