Использовать дроны из Ирана россиянам мешают морозы

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Динамика использования дронов уменьшается, потому что эти летательные аппараты выполнены из пластика и других материалов, которые сложно переживают морозы и плохие погодные условия", - сказал Силкин.

По его словам, сейчас в основном проходят только тренировки бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение и тренирует дозаправку в небе.

Он также отметил, что Украина получает достаточное количество ПВО, чтобы сбивать 75-80% воздушных целей.

"К сожалению, у нас нет возможности остановить поставки бомб и дронов для России, но мы получаем достаточное количество средств ПВО от западных партнеров. Мы сбиваем около 75-80% воздушных целей", - рассказал спикер.

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 90 тыс. оккупантов, 5883 бронемашины и 1564 дрона.

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