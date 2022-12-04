Использовать дроны из Ирана россиянам мешают морозы
Спикер командующего объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал, что россияне уменьшили обстрелы дронами, поскольку эти летательные аппараты не готовы к морозам
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Динамика использования дронов уменьшается, потому что эти летательные аппараты выполнены из пластика и других материалов, которые сложно переживают морозы и плохие погодные условия", - сказал Силкин.
По его словам, сейчас в основном проходят только тренировки бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение и тренирует дозаправку в небе.
Он также отметил, что Украина получает достаточное количество ПВО, чтобы сбивать 75-80% воздушных целей.
"К сожалению, у нас нет возможности остановить поставки бомб и дронов для России, но мы получаем достаточное количество средств ПВО от западных партнеров. Мы сбиваем около 75-80% воздушных целей", - рассказал спикер.
- За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 90 тыс. оккупантов, 5883 бронемашины и 1564 дрона.
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