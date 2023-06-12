Об этом сообщило издание Bloomberg

Европейские чиновники сейчас обдумывают, как привлечь самую большую на континенте сеть газовых хранилищ, когда зимой спрос и цены подскочат.

С учетом того, что площадки в ЕС уже приближаются к полной загрузке - сейчас они заполнены более чем на 70% - хранение топлива в Украине может предотвратить излишки в ближайшие месяцы.

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"Украинские хранилища способны помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", - говорится в заявлении немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом использовала украинские хранилища.

Страховые гарантии

Чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены снизятся достаточно низко, чтобы оправдать расходы. ЕС также, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с войной.

Инициатива является частью усилий по предотвращению панике, которая привела к рекордным ценам и государственному вмешательству в прошлом году. По данным аналитического центра Bruegel, чтобы защитить компании и потребителей, правительства ЕС выделили 646 млн. евро на помощь, и они вряд ли могут позволить себе повторение.

В то время как европейские энергетические компании сохраняли газ в Украине до вторжения России в феврале 2022 года, поставки газа в страну, участвующую в боевых действиях, обычно было бы неслыханным, и обсуждения отражают узкий диапазон вариантов Европы и то, как война изменила риски. .

Отмечается, что энергия была оружием в конфликте с самого начала. Взрыв Каховской дамбы на Днепре на прошлой неделе – последний тому пример. В прошлом году Кремль постепенно сокращал поставки газа, создавая хаос на энергетических рынках Европы. Эти опасения остаются и предлагает помощь.

Хранение газа для Европы не только принесло бы столь необходимый стране доход, но и укрепило бы связи с блоком и послужило бы пренебрежением России после того, как Кремль попытался использовать энергию, чтобы ослабить поддержку Киева.

Защищенные хранилища

Газохранилища страны, расположенные в относительной безопасности на глубине 2 км под землей, составляют более 30 млрд кубометров. Оператор "Укртрансгаз" предоставляет треть этих площадей, что эквивалентно примерно 10% потребностей ЕС в четвертом квартале прошлого года.

"Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом", - сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций в континентальной Европе в швейцарской Axpo, но отметив, что риск должен быть снижен.

Поскольку страховая отрасль уходит от Украины, уровень готовности трейдеров накапливать газ в Украине зависит от ценообразования и от того, готов ли ЕС оказать поддержку. Переговоры продолжаются.

Европейская комиссия "изучает, могут ли и каким образом гарантии, выдаваемые государственными учреждениями, могут способствовать открытию доступа к хранилищам природного газа в Украине", - заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге на прошлой неделе.

Со своей стороны, "Укртрансгаз" работает над внедрением гарантий обслуживания для снижения связанных с войной рисков, стремясь стать "банком силы для Европы", говорится в ответе компании по электронной почте на вопросы Bloomberg, добавив, что спрос превзошел его первоначальные ожидания.

Времени привлечения системы в обрез. Ожидается, что емкость складских площадок в Европе будет исчерпана уже в начале сентября. Спрос на отопление, как правило, не срабатывает до поздней осени, что создает риск избытка, который может резко измениться, если наступит резкое похолодание.

Известно, что без российских трубопроводных поставок, в большинстве своем прекратившихся, европейские газовые рынки более сбалансированы, чем в прошлом. Это означает, что скачки спроса или перебои со снабжением могут иметь огромные последствия.

По мнению консультантов Energy Aspects, использование украинских мощностей поможет предотвратить обвал цен накануне зимы, но если использование будет "неожиданно высоким", это также создает риски снижения ставок в следующем году, по мнению консультантов Energy Aspects, производящего хранение в Украине или на танкерах. в море все более привлекательным вариантом.

Швейцарский трейдер Axpo хранил запасы газа в Украине до войны и готов сделать это снова, но он внимательно следит за развитием событий, и государственные гарантии будут иметь ключевое значение.

"С начала войны риски, связанные с энергетической инфраструктурой в Украине, чрезвычайно выросли, что мы, к сожалению, видели в результате недавнего взрыва плотины", - сказал Заальфранк.