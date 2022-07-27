Использование С-300 по наземным целям является неизбирательным и очень опасным для людей обстрелом, - военный обозреватель Попович

Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире канала "Эспрессо"

"Советские конструкторы закладывали возможность использования некоторых зенитных ракетных комплексов по наземным объектам. Естественно - это не штатное использование. Они предназначены, чтобы уничтожать воздушные цели - в частности, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и так далее", - отметил он.

Обозреватель отметил, что случаи использования зенитно-ракетных систем С-300 по наземным целям были в Николаеве и возле Харькова.

"По Харькову - это очень показательно, он находится у российской границы, то есть нет проблем с логистикой и поставкой. Эта история свидетельствует о том, что есть проблемы со специализированными ракетами - нет доставки ракет "земля-земля". Что происходит, когда бьют по наземным целям зенитными ракетами - это не удар по определенным позициям, это удар по городу. Специфика работы такой ракеты - она создает слой поражающих элементов, обломков. Это очень опасно для людей, гражданского населения - это такой невыборочный обстрел", - подытожил Попович.

27 июля российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова из комплексов С-300.