Использование С-300 по наземным целям является неизбирательным и очень опасным для людей обстрелом, - военный обозреватель Попович
Если россияне используют комплексы С-300 – это удар не по объекту, а по населенному пункту
Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире канала "Эспрессо"
"Советские конструкторы закладывали возможность использования некоторых зенитных ракетных комплексов по наземным объектам. Естественно - это не штатное использование. Они предназначены, чтобы уничтожать воздушные цели - в частности, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и так далее", - отметил он.
Обозреватель отметил, что случаи использования зенитно-ракетных систем С-300 по наземным целям были в Николаеве и возле Харькова.
"По Харькову - это очень показательно, он находится у российской границы, то есть нет проблем с логистикой и поставкой. Эта история свидетельствует о том, что есть проблемы со специализированными ракетами - нет доставки ракет "земля-земля". Что происходит, когда бьют по наземным целям зенитными ракетами - это не удар по определенным позициям, это удар по городу. Специфика работы такой ракеты - она создает слой поражающих элементов, обломков. Это очень опасно для людей, гражданского населения - это такой невыборочный обстрел", - подытожил Попович.
- 27 июля российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова из комплексов С-300.
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