Использование россиянами тактического ядерного оружия маловероятно, потому что не дает им никаких преимуществ, - генерал Ходжес
Бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес убежден, что США будут вынуждены дать ответ на использование тактического ядерного оружия Россией, потому что за этим внимательно наблюдают как Китай, так и Иран и Северная Корея
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Что касается тактического ядерного оружия, то у россиян есть тысячи таких ракет. Но я до сих пор считаю маловероятным использование тактического ядерного оружия, потому что оно не дает им никаких преимуществ, особенно на поле боя. Я думаю, в кремле это знают. Президент Байден дал четко понять: если Россия использует тактическое ядерное оружие, то для США невозможно на это не ответить. К тому же Китай, Иран и Северная Корея наблюдают, поэтому США будут вынуждены дать ответ", - пояснил генерал.
Бен Ходжес отметил, что никто не знает, будет ли это ядерный ответ или может быть комбинация конвенционных и неконвенционных шагов. Понятно, что будет катастрофично, в кремле знают об этом.
"По-моему, люди вокруг Путина осознают, если у них и есть какие-то надежды на будущее после этой войны, то должны остановить Путина от использования ядерного оружия. Известно, что есть серьезные проблемы внутри кремля. Простые люди тоже недовольны путинской войной, но я не знаю, какие направления действий видят для себя эти разные группы.
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