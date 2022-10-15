Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Что касается тактического ядерного оружия, то у россиян есть тысячи таких ракет. Но я до сих пор считаю маловероятным использование тактического ядерного оружия, потому что оно не дает им никаких преимуществ, особенно на поле боя. Я думаю, в кремле это знают. Президент Байден дал четко понять: если Россия использует тактическое ядерное оружие, то для США невозможно на это не ответить. К тому же Китай, Иран и Северная Корея наблюдают, поэтому США будут вынуждены дать ответ", - пояснил генерал.



Бен Ходжес отметил, что никто не знает, будет ли это ядерный ответ или может быть комбинация конвенционных и неконвенционных шагов. Понятно, что будет катастрофично, в кремле знают об этом.



"По-моему, люди вокруг Путина осознают, если у них и есть какие-то надежды на будущее после этой войны, то должны остановить Путина от использования ядерного оружия. Известно, что есть серьезные проблемы внутри кремля. Простые люди тоже недовольны путинской войной, но я не знаю, какие направления действий видят для себя эти разные группы.

11 октября Йенс Столтенберг сообщил об учениях войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы

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