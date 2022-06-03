Использование Россией ядерного оружия запустит ответ со стороны НАТО, - Фрэнсис Фукуяма

Об этом Фрэнсис Фукуяма заявил во время " Диалогов о войне ", организованных PEN-Украина, Украинским институтом, УКУ и рядом других организаций.

"Я не думаю, что нам следует списывать это со счетов, но если мы посмотрим на практические последствия использования Россией ядерного оружия, то это не принесет ей никакого военного преимущества. Зато это запустит ответ со стороны НАТО", — сказал Фукуяма.

Философ считает, что хотя НАТО не обязательно применит ответное ядерное оружие, но может прибегнуть к конвенционным ответам, например, закрыть небо над Украиной. "НАТО не хотела закрывать небо над Украиной именно из-за страха эскалации, но если эскалация состоится, тогда закрытие неба с прямым привлечением НАТО с атаками на российские самолеты, ПВО будет на столе".

Философ подчеркнул отсутствие разведданных о подготовке к использованию ядерного оружия россиянами. "Они ( российское руководство. - Ред. ) были совершенно безответственными, обыденно говоря о ядерных ударах по Европе, по Берлину и Парижу как будто это реальный вариант для ответственного лидера", — отметил Фукуяма.

29 мая историк Фельштинский в эфире Эспрессо заявил, что Путин нанесет ядерный удар по Западу, если разрушит Украину и объявит войну Молдове.

В конце марта Арестович объяснил, почему Путин не решится на ядерный удар.

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