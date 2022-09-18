Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Могут быть использованы комплексы "Искандер". Это будет война совсем другого формата. Это уже будет применение пятой статьи НАТО, даже если удар будет именно по территории Украины. Так или иначе, использование тактического ядерного оружия будет касаться и стран НАТО. В России это тоже очень хорошо понимают", - рассказал он.