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Главная война с Россией Использование Россией тактического ядерного оружия в Украине будет расценено как нападение на НАТО, - военный эксперт Коваленко
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Использование Россией тактического ядерного оружия в Украине будет расценено как нападение на НАТО, - военный эксперт Коваленко

18 сентября, 2022 воскресенье
15:13
война с Россией НАТО

Использование Россией тактического ядерного оружия в Украине изменит формат войны, оно также будет касаться и стран НАТО

Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Могут быть использованы комплексы "Искандер". Это будет война совсем другого формата. Это уже будет применение пятой статьи НАТО, даже если удар будет именно по территории Украины. Так или иначе, использование тактического ядерного оружия будет касаться и стран НАТО. В России это тоже очень хорошо понимают", - рассказал он.

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Украина
Россия
НАТО
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