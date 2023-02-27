Об этом говорится в совместном заявлении стран G7, обнародованном 27 февраля.

"Мы глубоко озабочены российской оккупацией и контролем над Запорожской атомной электростанцией. Данная ситуация может быть решена только путем полного вывода российских войск и военной техники с ее территории", - заявили в Группе семи и подчеркнули, что поддерживают усилия МАГАТЭ, направленные на создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Кроме того, мировые лидеры акцентировали внимание на поддержке "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

"Мы продолжаем работать над координацией усилий, направленных на закрытие потребностей Украины в военной и оборонной технике, фокусируясь на системах противовоздушной обороны, а также на нужных боеприпасах и танках", - говорится в заявлении G7.

Также там пообещали и дальше оказывать гуманитарную помощь, поддержку на энергетическом фронте, а также "продолжать помогать Украине поддерживать экономическую и финансовую стабильность".