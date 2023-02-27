Использование Россией химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, – заявление G7
Безответственная ядерная риторика России неприемлема, а любое использование химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия
Об этом говорится в совместном заявлении стран G7, обнародованном 27 февраля.
"Мы глубоко озабочены российской оккупацией и контролем над Запорожской атомной электростанцией. Данная ситуация может быть решена только путем полного вывода российских войск и военной техники с ее территории", - заявили в Группе семи и подчеркнули, что поддерживают усилия МАГАТЭ, направленные на создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Кроме того, мировые лидеры акцентировали внимание на поддержке "формулы мира" президента Владимира Зеленского.
"Мы продолжаем работать над координацией усилий, направленных на закрытие потребностей Украины в военной и оборонной технике, фокусируясь на системах противовоздушной обороны, а также на нужных боеприпасах и танках", - говорится в заявлении G7.
Также там пообещали и дальше оказывать гуманитарную помощь, поддержку на энергетическом фронте, а также "продолжать помогать Украине поддерживать экономическую и финансовую стабильность".
- По данным СМИ, война в Украине станет основной темой на встрече глав МИД стран G20, которая состоится 1-2 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.71
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное