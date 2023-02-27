Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Использование Россией химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, – заявление G7

Использование Россией химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, – заявление G7

27 февраля, 2023 понедельник
17:33
Мир G7

Безответственная ядерная риторика России неприемлема, а любое использование химического, биологического, радиологического и ядерного оружия будет иметь серьезные последствия

Об этом говорится в совместном заявлении стран G7, обнародованном 27 февраля.

"Мы глубоко озабочены российской оккупацией и контролем над Запорожской атомной электростанцией. Данная ситуация может быть решена только путем полного вывода российских войск и военной техники с ее территории", - заявили в Группе семи и подчеркнули, что поддерживают усилия МАГАТЭ, направленные на создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Кроме того, мировые лидеры акцентировали внимание на поддержке "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

"Мы продолжаем работать над координацией усилий, направленных на закрытие потребностей Украины в военной и оборонной технике, фокусируясь на системах противовоздушной обороны, а также на нужных боеприпасах и танках", - говорится в заявлении G7.

Также там пообещали и дальше оказывать гуманитарную помощь, поддержку на энергетическом фронте, а также "продолжать помогать Украине поддерживать экономическую и финансовую стабильность".

Новости
Россия
ядерное оружие
G7
Читайте также:
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Антин Борковский
26 февраля, 2023 воскресенье
Китай не хочет победы России, но хочет окончания войны, - дипломат Брайза
Лукашенко
26 февраля, 2023 воскресенье
В ISW предположили, зачем Лукашенко летит в Китай
Автор Антин Борковский
26 февраля, 2023 воскресенье
Путин проиграл эту войну – это понял Китай, Венгрия и другие партнеры, - Пионтковский
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.01
    Покупка 39.01
    Продажа 39.71
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
27 февраля
18:23
Эксклюзив
Нового директора НАБУ могут избрать уже на следующей неделе, - глава общественного совета при НАПК
18:03
OPINION
Наши хлопоты с демократией
18:01
Обновлено
Россияне обстреляли Кураховку, один человек погиб, еще один ранен
18:00
"Обеспечивали" наркотиками почти всю Украину: полиция задержала 37 участников криворожского наркокартеля
17:49
Председатель правления Укрзализныци Камышин подал в отставку
17:37
Жадан и Бумбокс представили клип на саундтрек к фильму "Мирный-21"
17:22
Эксклюзив
Эвакуационные автобусы окупантов раз в неделю выезжают полупустыми из городов левобережной Херсонщины, - политолог Молчанов
17:20
Германия призвала комиссию ООН расследовать все факты похищения РФ детей в Украине
17:13
В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
16:50
Pepsi
Заводы PepsiCo и Agrofusion возобновляют работу в Николаевской области
16:36
Участвовал в расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014: будут судить экс-командира спецроты киевского "Беркута"
16:36
В Воздушных силах рассказали об уникальности уничтоженного в Мачулищах разведывательного самолета А-50
16:30
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Эксклюзив
Румыния и Украина будут сбивать российские ракеты, летящие по Кишиневу, - экс-министр обороны Молдовы
16:08
В ОК "Юг" оценили вероятность высадки российского десанта в Приднестровье
16:07
OPINION
Путинская война с утраченными целями
15:59
Норвегия объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов
15:52
В Польше рассказали, когда передадут Украине 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy
15:47
Помогали Кремлю подавлять движение сопротивления: задержаны экс-главарей российской пыточной, действовавшей в оккупированном Херсоне
15:43
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных Россией украинских детей
15:40
Бывший тренер сборной Германии возглавил участника плей-офф ЧМ-2022
15:35
Эксклюзив
Повреждение самолета А-50 на аэродроме Мачулищи серьезно снизило возможность врага атаковать наши территории, - военный аналитик Гетьман
15:28
Запад неофициально выдвинул Зеленскому военный ультиматум, – Bild
15:09
Лукашенко заявил, что Беларусь совместно с РФ сможет "производить любые типы вооружений"
14:59
Обновлено
УПЛ: После зимнего перерыва возобновился чемпионат Украины по футболу
14:55
Украине за год удалось разблокировать решение по поставке шести из семи типов оружия, – Кулеба
14:55
За прошлый год 100 млн человек в мире были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, – генсек ООН
14:52
Эксклюзив
ПВО
С 11 сентября Воздушные силы сбили более 630 дронов-камикадзе, - Игнат
14:50
Посол Германии рассказала, когда Украина получит 18 танков Leopard
14:22
Антониу Гутерреш
Вторжение России в Украину повлекло за собой "самые массовые нарушения прав человека", – Гутерреш
14:21
Стало известно, кого ФИФА объявит лучшим футболистом мира
14:16
В Турции произошло очередное землетрясение, по меньшей мере один человек погиб, 69 пострадавших
14:08
Эксклюзив
Даже если Китай просто пришлет одежду для мобилизованных РФ, это затянет войну, - Чалый
14:04
OPINION
О живучем СССР
14:03
Несмотря на сопротивление Индии, война в Украине будет основной темой на встрече глав МИД стран G20, – Reuters
13:59
Граждане Украины смогут находиться на территории Грузии без виз два года
13:58
Украине нужно освободить более 70 тыс. кв. км Черного моря, - командующий ВМС ВСУ
13:44
Хорватские футбольные фаны во время матча поддержали пленных бойцов "Азова"
13:40
Hubble сфотографировал медузообразную галактику в созвездии Китая
13:33
Эксклюзив
Часть российских территорий может заявить о выходе из РФ, – политолог Шлинчак
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV