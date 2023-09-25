Использование Россией голода как оружия: международные следователи совместно с Киевом собирают доказательства для МКС

Об этом пишет The Guardian.

Международные юристы-правозащитники работают совместно с прокуратурой Украины. Они готовят досье военных преступлений для представления в Международный уголовный суд (МКС) по обвинению России в умышленном причинении голода во время полномасштабного вторжения на временно оккупированных территориях.

Следователи стремятся задокументировать случаи, когда русские захватчики использовали голод как оружие войны. Их доказательства позволят МКС начать первое судебное преследование такого рода и выдвинуть обвинения президенту РФ Владимиру Путину.

Старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance Юсуф Хан сказал, что "использование продовольствия как оружия происходило в три этапа", от начального этапа полномасштабного вторжения, когда украинские города были в осаде, а поставки продовольствия прекращены.

Среди задокументированных случаев – гибель 20 мирных жителей в Чернигове 16 марта 2022 в результате российской атаки возле супермаркета, где мирные жители стояли в очереди за хлебом и продуктами. Следователи сосредоточены на осаде Мариуполя, где поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, поэтому гражданские жители не могли покинуть город.

Второй этап – уничтожение запасов пищи и воды, а также энергетической инфраструктуры по всей Украине во время боевых действий – объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Юрист отметил умышленность атак на гражданскую инфраструктуру во время зимних холодов.

Такие атаки, говорит Хан, были "преступлениями не результата, а преступлениями с намерением", потому что "если вы разрушаете объекты, которые нужны гражданским лицам, например, энергетическую инфраструктуру в разгар зимы, ваши действия предсказуемы".

Третий элемент – попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинской агропродукции из-за блокад кораблей в Черном море и атаки по зерновой инфраструктуре. "Мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами в Черном море", – сказал Хан, ссылаясь на отчеты украинских чиновников о том, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 тысяч тонн продуктов.

Guardian отмечает, что юристы работают со специалистами, анализирующими открытые источники информации, чтобы документировать такие случаи военных преступлений. Часть усилий также сосредоточена на том, чтобы выявить виновных. Хан предположил, что обвинение, вероятно, можно будет вынести и президенту Путину – как в случае принудительной депортации украинских детей, за что МКС выдал ордер на арест главы Кремля.