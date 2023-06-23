"Использование РФ ядерного оружия в Украине – это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию
В Сенате США зарегистрировали проект резолюции: если Россия использует ядерное оружие в Украине – это будет означать нападение на НАТО
Об этом сообщает "Голос Америки".
Резолюцию в Сенате США зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.
"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО. И наше сообщение к окружающим Путина: если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-то его даст... вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", - заявил Грэм.
По словам Грэма, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и провокационно, а угроза использования Россией ядерного оружия - самая высокая со времен Карибского кризиса.
По словам демократа, это не какая-нибудь безответственная или паническая резолюция. Она основана на фактах и предназначена для того, чтобы отправить послание президенту РФ Владимиру Путину и его военным.
"Они будут уничтожены, они будут стерты (Eviscerated - ред.). Если они используют тактическое ядерное оружие, или если они уничтожат АЭС таким образом, что это будет угрожать близлежащим странам НАТО. Статья 5 существует не просто так", - добавил Ричард Блументал.
- 22 июня президент Украины Владимир Зеленский привел данные разведки, что Россия предположительно готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия получит по дипломатическим каналам предупреждение о последствиях возможного теракта на Запорожской АЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное