"Использование РФ ядерного оружия в Украине – это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию

Об этом сообщает "Голос Америки".

Резолюцию в Сенате США зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО. И наше сообщение к окружающим Путина: если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-то его даст... вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", - заявил Грэм.

По словам Грэма, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и провокационно, а угроза использования Россией ядерного оружия - самая высокая со времен Карибского кризиса.

По словам демократа, это не какая-нибудь безответственная или паническая резолюция. Она основана на фактах и предназначена для того, чтобы отправить послание президенту РФ Владимиру Путину и его военным.

"Они будут уничтожены, они будут стерты (Eviscerated - ред.). Если они используют тактическое ядерное оружие, или если они уничтожат АЭС таким образом, что это будет угрожать близлежащим странам НАТО. Статья 5 существует не просто так", - добавил Ричард Блументал.